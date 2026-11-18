Biran Damla Yılmaz, diziden karelerle yaptığı paylaşımda ilk sözlerini Halef'e ayırdı: 'Seninle ilgili söyleyecek çok şeyim var ama sanırım her şeyi özetleyecek tek bir cümle bulabiliyorum. Yerin hep ayrı olucak Halef!'

Ardından canlandırdığı karaktere dönen oyuncu, 'Yıldız.. Kızım bir karakteri oynayayım dedim, neler oldu. İyi ki de olmuş, tadı damağımda kaldı' diye yazdı. Yılmaz, proje boyunca ve belki de sonrasında kendisiyle yürüyen herkese de teşekkür etti.

Paylaşımın en çok konuşulan kısmı ise son cümleleri oldu: 'Ben her ne kadar görülmese de, reddedilse de, tepki alsam da, sen, ben ve bizim gibi kadınların sesi olmaya devam edicem. Seni çok seviyorum.' Oyuncu, 'görülmese de, reddedilse de' sözleriyle kimi ya da neyi kastettiğini açıklamadı.