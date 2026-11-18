Final Kararı Alınan Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz'dan Duygulandıran Veda
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Halef: Köklerin Çağrısı’nda Yıldız karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, dizinin 19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak finalinden bir gün önce Instagram’dan bir veda notu paylaştı. Notun en çok dikkat çeken kısmı ise son cümleler oldu: Yılmaz, görülmese de, reddedilse de, tepki alsa da kadınların sesi olmaya devam edeceğini yazdı.
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Biran Damla Yılmaz, iki sezondur canlandırdığı Yıldız karakterine veda etti.
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Halef, Aybüke Pusat'ın ayrılmasının ardından beklenen reytinge ulaşamadı ve final kararı aldı.
Yılmaz'ın bu paylaşımı, final kararına verdiği ilk tepki değil.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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