Biriyle Birlikte İş Kursan Nasıl Bir Ortak Olurdun?
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Birlikte iş kurmak kulağa heyecan verici gelse de işin içine para ve sorumluluk girince dengeler değişebiliyor. Kimi her şeyi planlamak isterken kimi de kriz anlarında kontrolü ele alıyor. Peki sen nasıl bir iş ortağı olurdun? Cevabı birlikte öğrenelim!
1. Yeni bir iş fikri ortaya çıktı. İlk ne yaparsın?
2. Ortağın önemli bir karar alacak. Ondan ne beklersin?
3. İş konusunda en çok hangi özelliğine güvenirsin?
4. Peki, hangi sektörde iş kurmak istersin?
5. İş yerinde senin için en önemli şey nedir?
6. Ortağınla fikir ayrılığı yaşadınız. Nasıl davranırsın?
7. İşler büyümeye başladı. İlk ne yaparsın?
8. Peki, biriyle ortak olurken seni en çok hangi durum endişelendirir?
Risk alan ortak!
Her şey senin kontrolünde olmalı!
Hırslı ortak!
Uzlaşmacı ortak!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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