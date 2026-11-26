Sen iş ortaklığında kontrolü başkasına bırakmayı pek sevmiyorsun! İşlerin nasıl ilerlediğini bilmek, karar süreçlerinde söz sahibi olmak ve her detaydan haberdar olmak istiyorsun. Bir şeyin eksik veya yanlış yapılması seni hemen rahatsız edebiliyor. Çünkü ortaya çıkan işin kusursuz olmasını önemsiyorsun. Ancak her şeyi kontrol etmeye çalışmak hem seni hem de ortağını yorabilir. Biraz güvenmeyi ve sorumluluk paylaşmayı öğrenmelisin!