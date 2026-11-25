Histerezis her krizde aynı güçte görülmüyor; kriz ne kadar uzun sürer ve işsizlik ne kadar kalıcılaşırsa etkisi de o kadar büyüyor. Bu yüzden meslek edindirme ve işe yerleştirme gibi programlar, kalıcı izleri azaltmanın yolları arasında sayılıyor.