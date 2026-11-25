Ekonomide Histerezis Nedir? Bir Kriz Bittikten Sonra Etkileri Neden Devam Edebilir?
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Bir arkadaşın krizde işini kaybetti ve ekonomi toparlandığı hâlde hâlâ iş bulamıyor mu? Ekonomistler buna, krizin etkisinin kriz bittikten sonra da sürmesi anlamında histerezis diyor. Peki geçici bir sarsıntı neden kalıcı izler bırakabiliyor?
1. Histerezis, geçici bir şokun kalıcı iz bırakmasıdır
2. Terim fizikten geliyor
3. Uzun süre işsiz kalmak becerileri aşındırır
4. İşverenler uzun işsizliği olumsuz okuyabilir
5. Bazı insanlar iş aramayı tamamen bırakır
6. Kriz bölgelerinde istihdam yıllarca düşük kalabilir
7. Ertelenen yatırımlar kapasiteyi küçültür
8. Kapanan işletmelerin bıraktığı boşluk hemen dolmaz
9. Krizde mezun olmanın izi uzun sürebilir
10. Uzun ve derin krizlerde daha belirgin
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