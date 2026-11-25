Resmen Kandırılıyoruz: Fiyat Etiketleri Neden Hep 9 ile Bitiyor?
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Marketten giyime, elektronikten kafeye kadar neredeyse her yerde fiyatlar aynı rakamla bitiyor: 9. 100 lira yerine 99,90 lira yazılması küçük bir ayrıntı gibi görünse de araştırmacılar bu uygulamanın tüketici davranışını gerçekten etkilediğini söylüyor. Üstelik uygulamayı bilmek, etkiden kurtulmayı da sağlamıyor.
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Uygulamanın kökeni belgelenmiş değil ama en bilinen anlatım kasiyerlerin hırsızlığını önlemeye dayanıyor.
Saha deneylerinde 9 ile biten fiyatlar, satışları artırdı.
Schindler'a göre bu fiyatlar çoğu zaman daha ucuz değil, yalnızca daha ucuz görünüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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