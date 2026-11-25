Fiyatların 9 ile bitmesinin nasıl yaygınlaştığına dair en bilinen anlatım, kasiyerlerin satış parasını cebe atmasını engellemeye dayanıyor. Rutgers Üniversitesi'nden pazarlama araştırmacısı Robert Schindler'ın aktardığına göre bu rivayette 99 ya da 95 ile biten fiyatlar, para üstü vermek için kasanın açılmasını zorunlu kılıyordu. Ancak bu hikaye kanıtlanmış bir bilgi olarak değil, söylenti olarak anlatılıyor.

Başka araştırmacılar ise eğilimin izini, 1880 tarihli bir New York Times sayfasında yayımlanan Macy's reklamına kadar sürüyor. Reklamda siyah ipek kumaş 99 sent, 1,49 dolar ve 1,99 dolar fiyatlarla yer alıyordu. Schindler, perakende yöneticilerinin fiyatı yuvarlak rakamın hemen altına çekmenin değerini ise 1940 ile 1980 arasında kavradığını belirtiyor.