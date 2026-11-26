Uçakların Arkasında Kalan Beyaz Çizgiler Neden Oluşur?
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Motordan çıkan su buharı dondurucu soğukta buz kristallerine dönüşüyor
İzin hemen kaybolması ya da saatlerce kalması havanın nemine bağlı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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