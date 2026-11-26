Çizgiye sonrasında ne olacağını havanın ne kadar kuru ya da nemli olduğu belirliyor. Hava çok kuruysa buz kristalleri sıvıya dönüşmeden doğrudan gaza geçiyor ve görünmez oluyor.

Hava nemliyse su damlacıkları ya da buz kristalleri olduğu yerde kalıyor. Çoğu zaman yayılarak uçağın geçtiği yerde pamuk gibi bir iz bırakıyor. İzler saatlerce kalabiliyor, gökyüzünü birbirini kesen çizgilerle dolduruyor ve sirrus bulutlarına karışıyor.

Uçak izine çok benzeyen bir çizgi daha var. Kanat kaldırma kuvveti üretirken kanat uçlarında ve kanat kapakçıklarının ucunda girdaplar oluşuyor. Girdaplardaki basınç ve sıcaklık düşüşü suyun yoğunlaşmasına yol açabiliyor.

Kanat ucu girdapları nemli günlerde daha sık görülüyor ve çoğunlukla kalkış ya da iniş sırasında, alçak irtifada ortaya çıkıyor. Motorların değil kanatların arkasında oluşuyor ve uçağın yalnızca birkaç metre gerisinde hızla buharlaşıyor.