Adanın varlığı yerel halk tarafından zaten biliniyordu. Ancak geniş kitleler, 2016 yılında Arjantinli yönetmen Sergio Neuspiller ve ekibinin bir belgesel için bölgede araştırma yaparken adanın üzerinden geçip onu fark etmesiyle bu yapıdan haberdar oldu. Neuspiller, havadan kusursuz bir daire gördüklerini söyledi.

Ekip, adanın çevresindeki suyun siyah görünmesine karşın aslında tamamen şeffaf olduğunu aktardı. Siyah görünümün, göl tabanındaki kara topraktan kaynaklandığı belirtiliyor. Deltadaki sular ise genellikle bulanık olarak biliniyor.