Haritalarda Gezerken Kazara Keşfetti: Tüm Yıl Kendi Etrafında Dönüyor
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Arjantin'deki Paraná Deltası'nda yer alan ve yukarıdan bakıldığında devasa bir gözü andıran bir ada, kusursuz daire şekliyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 118 metre çapındaki ada, içinde bulunduğu gölün üzerinde sürekli olarak kendi etrafında dönüyor.
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İspanyolcada göz anlamına gelen El Ojo, 2016'da bir film ekibinin dikkatini çekince dünya çapında tanındı.
Uydu görüntülerinde yaklaşık 20 yıl öncesine kadar izlenen ada, oluşum zamanı hala bilinmeyen bir gizem olmaya devam ediyor.
Bilim insanları, adanın hem dönmesini hem de kusursuz daire şeklini nehir akıntısı ve aşınmayla açıklıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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