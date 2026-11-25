Karadeniz'in Göbeklitepe'si Yok Olmak Üzere: Tehlike Çanları Çaldı
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Kastamonu'nun Araç ilçesi yakınlarındaki Kahintepe, Karadeniz Bölgesi'nin bilinen ilk Çanak Çömleksiz Neolitik yerleşimi ve ibadet alanı olarak tanımlanıyor. Hayvan heykelleri ve göz sembolleriyle Göbeklitepe'yi andıran alan, bu nedenle Karadeniz'in Göbeklitepe'si olarak anılıyor. Ancak Kahintepe, baraj suları altında kalma riskiyle karşı karşıya.
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Kaynak: Arkeonews
Fotoğraflar: Kahintepe Kazı Arşivi
Kahintepe'de 2018'de başlayan kazılar, Karadeniz Bölgesi'nin ilk Çanak Çömleksiz Neolitik ibadet alanını ortaya çıkardı.
Ayı, boğa ve yaban domuzu figürleri ile göz sembolleri alanı Göbeklitepe ile ilişkilendiriyor.
Uzmanlar, Nevali Çori'nin kaderinin Kahintepe'nin başına gelmemesi için kazıların yeniden başlamasını istiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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