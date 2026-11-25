Araç kasabasının yaklaşık dört kilometre uzağında, Araç Çayı vadisine bakan kayalık bir tepede yer alan Kahintepe, yaklaşık 150'ye 80 metrelik bir alana yayılıyor. Kazılar 2018'de Kastamonu Müzesi başkanlığında başladı, bilimsel çalışmaları ise Düzce Üniversitesi'nden Dr. Nurperi Ayengin yürüttü. Çalışmalar, Filyos Barajı projesi kapsamında bir kurtarma kazısı olarak sürdürüldü.

Alanda iki ana iskan evresi belirlendi. Bunlardan ilki Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e, ikincisi ise Erken Tunç Çağı'nın sonuna ait. Sonraki döneme ait adak çukurları, alttaki tarih öncesi tabakaların bir bölümünü bozdu. Ayengin, Kahintepe'nin bölgedeki bilinen ilk Çanak Çömleksiz Neolitik ibadet yeri olmasının dünya tarih öncesi açısından önem taşıdığını vurguladı.