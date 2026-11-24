Roma Cumhuriyeti dönemine ait Ilovik-Paržine 1, 2016'da keşfedildi ve o günden beri çeşitli bilimsel incelemelere konu oldu. Frontiers in Materials dergisinde yayımlanan yeni çalışmada Fransa ve Hırvatistan'dan araştırmacılar, geminin koruyucu kaplamalarını moleküler analizle ve antik polenlerin incelenmesiyle bir arada ele aldı. Bu, ikisini birleştiren ilk çalışma olarak belirtiliyor.

Analiz edilen 10 kaplama örneği, kütle spektrometresi gibi yöntemlerle incelendi. Araştırmanın ilk yazarı Dr. Armelle Charrié, arkeolojide organik su geçirmezlik malzemelerine az ilgi gösterildiğini, oysa bunların denizde ve nehirde seyrüsefer için vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Bu kaplamalar, ahşabı delen deniz yumuşakçalarına ve tuzlu suya karşı da koruma sağlıyordu.