2 Bin 200 Yıllık Gemi Batığı Romalıların Zekasını Bir Kez Daha Gösterdi
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Hırvatistan açıklarında yaklaşık 2 bin 200 yıl önce batan bir Roma gemisi, antik gemi inşaatçılarının tekneleri denizin yıkıcı etkisinden nasıl koruduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, gemideki kaplamalarda iki farklı su geçirmezlik tarifi buldu. Kaplamalara sıkışan mikroskobik polenler ise geminin nerede yapılıp onarıldığına dair ipuçları veriyor.
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Araştırmacılar, Hırvatistan açıklarında batan Ilovik-Paržine 1 gemisinin su geçirmezlik kaplamalarını inceledi.
Gemi kaplamalarında çam katranı bulundu, bir örnekte ise katrana balmumu da karıştırılmıştı.
Katranda sıkışan polenler, geminin nerede inşa edildiğine ve onarıldığına dair ipuçları verdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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