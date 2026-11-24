Gemilerin su çizgisinin altının kırmızı olması, en büyük gemilerin bile ahşaptan yapıldığı döneme kadar uzanıyor. Gövdenin deniz kurtlarına yem olması istenmezdi.

Yelkenli gemiler çağında gemi ustaları, gövdenin mümkün olduğunca sürtünmesiz kalması için bakır kaplama ya da içinde bakır oksit bulunan kurşun boya kullanıyordu. Bakır, canlıları öldüren bir madde olarak iş görüyordu. Boyaya kırmızı rengini de içindeki bakır veriyordu.

2019'a gelindiğinde gemi boyama teknolojisi, bu malzemenin neredeyse her renkte üretilebileceği noktaya ulaştı. Yine de kırmızı geleneğin devamı olarak hala yaygın.