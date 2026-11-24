Gemilerin Altı Neden Kırmızıya Boyanır?
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Gemilerin su çizgisinin altındaki bölümü kırmızıya boyanır ve bu uygulama en büyük gemiler bile ahşaptan yapılırken başlamıştı. Kırmızı rengin kökeni, gövdeyi deniz kurtlarından korumak için kullanılan bakır kaplamaya dayanıyor. Bugün neredeyse her renk kullanılabildiği halde kırmızı hala yaygın. Kırmızı, gelenek olmanın yanında pratik bir işe de yarıyor.
Kırmızı renk, gövdeyi koruyan bakır kaplamadan geliyor
Kaplama gemiyi yavaşlatan canlılardan koruyor
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