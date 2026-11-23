Her otomobilin tasarımı aynı değil ama dört kapılı binek araçların büyük bölümünde durum benzer. Ön kapılar genellikle dikdörtgen biçimde oluyor. Ön camlar da kapının içinde aşağı doğru rahatça kayabileceği düz ve geniş bir alan buluyor.

Arka kapılarda ise işler değişiyor. Arka tekerleklere yer açmak için bu kapılar çoğunlukla kavisli ya da öne doğru eğimli tasarlanıyor.

Kapının bu biçimi yüzünden cam, belli bir noktadan sonra tekerlek yuvasına çarpacağı için daha fazla inemiyor. Camın sonuna kadar inmesi için kapının içinde yeterli boşluk bulunmuyor.

Bazı tasarımcılar sorunu arka camı ikiye bölerek çözüyor. Öndeki büyük cam sonuna kadar inerken arkadaki küçük cam sabit kalıyor ve hiç hareket etmiyor.