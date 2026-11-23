Arabaların Arka Camları Neden Sonuna Kadar Açılmaz?
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Dört kapılı otomobillerin çoğunda arka camlar sonuna kadar inmiyor, belli bir noktada takılıp kalıyor. Pek çok kişi bunun emniyet kemeri ve hava yastığı gibi çocukları korumak için getirilmiş bir güvenlik zorunluluğu olduğunu düşünüyor. Asıl sebep ise arka kapıların biçiminde saklı. Cam aşağı indiğinde kapının içinde gidebileceği bir yer kalmıyor.
Arka kapılar tekerleklere yer açmak için eğimli yapılıyor
Çocuk güvenliği asıl sebep değil, yan etki
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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