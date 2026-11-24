Sarı farların resmi adı seçici sarı. Bu farlar ışığın mavi ve mor dalga boylarını ayıklıyor. İnsan gözü bu renkleri işlemekte zorlanıyor ve gece yağmurda ya da karda sürüş sırasında göz kamaşmasının kaynağı da bunlar. Yolu sarı ışıkla görünce yaklaşık yüzde 15 daha az görülüyor, ama görüşün algılanan kalitesi arttığı için etkisi büyük değil. Sokak lambalarının turuncu olmasının nedeni ise bu değil.

Sokak aydınlatmasının çoğu yüksek basınçlı sodyum lambalardan oluşuyor. Bu lambalar en az elektrikle en çok ışığı üretiyor. Lambaların içinde bir miktar sodyum var, elektrik sodyumun içinden geçince sodyum uyarılıyor ve turuncu bir ışıma yapıyor.

Bu belediyelerin elektrik faturası için iyi, ama yolda araç kullananlar ve kaldırımda yürüyenler için pek ideal değil.