Sokak Lambaları Neden Turuncu Işık Verir?
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Gece yolda sokak lambalarına bakınca çoğunun turuncu ışık verdiğini görürüz. İlk akla gelen açıklama, sarı farların yağmurlu ve karlı havada gözü daha az kamaştırması. Gerçek neden ise çok daha basit. Turuncu ışık üretmek daha ucuz.
Sodyum lambalar en az elektrikle en çok ışığı veriyor
Beyaz ışık sürücünün yan görüşünü iki katına çıkarıyor
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