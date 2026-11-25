TEI, 1985 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), GE Aerospace, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu (THK) ortaklığıyla kuruldu. Şirket, kuruluşundan iki yıl sonra, 1987'de ilk motor ve motor parçalarının üretimini ve sevkiyatını gerçekleştirdi.

Bugün gökyüzünde uçan her iki uçaktan birinde parça ya da modülüyle yer alan TEI, alanında dünyanın en büyük üreticileri arasında gösteriliyor. Şirketin faaliyetleri parça ve modül üretiminden motor montajı ve testine, bakım, onarım ve revizyondan motor tasarımı ile ürün geliştirmeye kadar geniş bir alana yayılıyor.

Yerli ve milli motor projeleriyle de bilinen şirket; GÖKBEY helikopterine güç veren TS1400, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarında kullanılan PD170 ve Türkiye'nin askeri turbofan motoru TF6000'in de geliştiricisi. Bu motorlar, Türkiye'nin havacılıkta dışa bağımlılığını azaltma hedefinin önemli parçaları arasında yer alıyor.