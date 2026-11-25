Her İki Uçaktan Birinde İmzası Var: Dev Türk Şirketi Bir Ülkede Fabrika Kuracak
Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki öncü şirketi TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.), Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yeni bir imalat tesisi kuruyor. Yaklaşık 100 milyon dolara mal olacak fabrikada, dünyanın en gelişmiş uçak motorlarında kullanılan kritik parçalar üretilecek.
Plovdiv'deki tesiste yüksek hassasiyet isteyen uçak motoru parçaları üretilecek.
Bulgaristan hamlesiyle Avrupa Birliği'ndeki müşterilere doğrudan erişim hedefleniyor.
TEI nedir? Gökyüzündeki her iki uçaktan birinde TEI imzası bulunuyor.
TEI, 1985 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), GE Aerospace, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu (THK) ortaklığıyla kuruldu. Şirket, kuruluşundan iki yıl sonra, 1987'de ilk motor ve motor parçalarının üretimini ve sevkiyatını gerçekleştirdi.
Bugün gökyüzünde uçan her iki uçaktan birinde parça ya da modülüyle yer alan TEI, alanında dünyanın en büyük üreticileri arasında gösteriliyor. Şirketin faaliyetleri parça ve modül üretiminden motor montajı ve testine, bakım, onarım ve revizyondan motor tasarımı ile ürün geliştirmeye kadar geniş bir alana yayılıyor.
Yerli ve milli motor projeleriyle de bilinen şirket; GÖKBEY helikopterine güç veren TS1400, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarında kullanılan PD170 ve Türkiye'nin askeri turbofan motoru TF6000'in de geliştiricisi. Bu motorlar, Türkiye'nin havacılıkta dışa bağımlılığını azaltma hedefinin önemli parçaları arasında yer alıyor.
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