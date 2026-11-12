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Sabancı'nın Elektrifikasyon Yatırımları 2022'den Bu Yana 6 Milyar Doları Aştı

Sabancı'nın Elektrifikasyon Yatırımları 2022'den Bu Yana 6 Milyar Doları Aştı

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
12.11.2026 - 11:01
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Antalya'da süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Elektrifikasyon Partneri Sabancı Holding, 2022'den bu yana elektrifikasyon ekosistemine 6 milyar doları aşan kaynak ayırdığını açıkladı. Bu tutar, topluluğun aynı dönemdeki yatırımlarının yüzde 64'ünden fazlası.

35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'nü imzalayan holding, TOBB liderliğinde kurulan COP31 İş Dünyası Forumu'ndaki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu'nun da eş başkanlığını yürütüyor.

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Hayri Çulhacı, Fatih Birol'un yönettiği oturumda elektrifikasyonun büyümesi için üç şart sıraladı.

Hayri Çulhacı, Fatih Birol'un yönettiği oturumda elektrifikasyonun büyümesi için üç şart sıraladı.

11 Kasım'da başlayan Liderler Zirvesi'nde 'Sürdürülebilir, Dayanıklı ve Adil Bir Geleceğe Doğru' oturumunda Türk iş dünyasını temsil eden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, aynı gün COP31 Başkanlığı'nın ev sahipliğindeki 'Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon - 35by35: Geleceği Güçlendirmek' diyaloğunda da konuştu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un yönettiği oturuma devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve iş dünyası liderleri katıldı.

Hayri Çulhacı'nın sözleri şöyle: 'Elektrifikasyon; iklim eylemini, enerji güvenliğini ve ekonomik büyümeyi aynı anda ileriye taşıyabilecek en güçlü kaldıraçlardan biri. Sabancı Topluluğu olarak bu inancımızı yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz: 2022'den bu yana yatırımlarımızın yüzde 64'ünden fazlasını, 6 milyar doları aşan bir kaynağı elektrifikasyon ekosistemine yönlendirdik. Bu dönüşümün ölçek kazanması için üç konu hayati önem taşıyor. Birincisi, doğru vergilendirme politikaları, verimli teknolojiler ve uzun vadede öngörülebilir elektrik fiyatlarıyla elektrifikasyonu toplam maliyet açısından rekabetçi kılmak. İkincisi, şebekeleri talebin gerisinde kalmadan, talebin önünde inşa etmek. Üçüncüsü, öngörülebilir gelirler ve net bir risk paylaşımıyla sermayeyi daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek.'

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