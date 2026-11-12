Sabancı'nın Elektrifikasyon Yatırımları 2022'den Bu Yana 6 Milyar Doları Aştı
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Antalya'da süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Elektrifikasyon Partneri Sabancı Holding, 2022'den bu yana elektrifikasyon ekosistemine 6 milyar doları aşan kaynak ayırdığını açıkladı. Bu tutar, topluluğun aynı dönemdeki yatırımlarının yüzde 64'ünden fazlası.
35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'nü imzalayan holding, TOBB liderliğinde kurulan COP31 İş Dünyası Forumu'ndaki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu'nun da eş başkanlığını yürütüyor.
Hayri Çulhacı, Fatih Birol'un yönettiği oturumda elektrifikasyonun büyümesi için üç şart sıraladı.
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