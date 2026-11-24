Çin'e Bağımlı Olmamak İçin 1,8 Milyar Dolarlık Dev Mıknatıs Fabrikası Kuruyorlar
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Niron Magnetics, Alabama'nın Dothan kentine 1,8 milyar dolarlık dev bir mıknatıs fabrikası kuracak.
Yeni tesiste nadir toprak elementleri yerine demir ve azot bileşenleri kullanılacak.
Küresel kalıcı mıknatıs üretiminin yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışında yoğunlaşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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