ABD merkezli teknoloji şirketi, dışa bağımlılığı azaltmak ve elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar pek çok kritik sektöre yerli tedarik sağlamak amacıyla Alabama'da yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurdu. İnşaatına 2028 yılında başlanacak fabrikanın 2029'da ticari üretime geçmesi planlanıyor.

Dothan kentinde yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik devasa bir kampüs üzerine kurulacak tesis, 700 kişiye istihdam sağlayacak. Fabrikada yıllık 10 bin ton kapasiteyle nadir toprak elementleri içermeyen kalıcı mıknatıslar üretilecek.