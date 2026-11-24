Kızılcık Şerbeti'nde yeni senaryo ekibinin Nursema'yı geri getirmesi sosyal medyada 'Nilay boşuna mı öldü?' tartışmasına yol açmıştı. Civelek'e dizide ölerek ayrılan karakterlerin geri dönmesi sorulduğunda oyuncu, bunun 'biraz mantıksız' olduğunu söyledi. Ancak yaklaşımını 'Herkesin kendi tercihi' sözleriyle yumuşattı.

Dizinin gidişatına dair bir yorum yapmaktan kaçınan Civelek, 'Şu anda hâkim değilim, çok izlemiyorum' dedi.