Feyza Civelek'ten Kızılcık Şerbeti Setindeki Karavan İddialarına Yanıt Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, diziden ayrılığına ve kendisiyle ilgili dolaşan karavan iddialarına yanıt verdi. Gazetemagazin'in haberine göre, Civelek, 'İnsanların ağzı torba değil, kapatamıyorsun' dedi. Dizide ölerek ayrılan karakterlerin geri dönmesi hakkında da konuştu.
Kaynak: Gazetemagazin
Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle tanınıyor.
Civelek, hakkında dolaşan iddialara "insanların ağzı torba değil" diyerek yanıt verdi.
Civelek, ölen karakterlerin geri dönmesini "biraz mantıksız" buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın