article/comments
article/share
Haberler
TV
Sibel Taşçıoğlu'nun Ardından Sessizliğini Bozan Feyza Civelek Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

Sibel Taşçıoğlu'nun Ardından Sessizliğini Bozan Feyza Civelek Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 19:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı aylar sonra yeniden konuşulmaya başlanan Sibel Taşçıoğlu'nun yalanlamasının ardından bu kez Feyza Civelek'ten açıklama geldi. Dizinin Nilay'ı olarak tanınan oyuncu, sosyal medyada kendisini hedef alan iddiaların bütünüyle gerçek dışı olduğunu söyledi. Civelek, avukatı aracılığıyla yasal sürecin başlatıldığını da duyurdu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, kendisine atfedilen sözlerin ve röportajın tamamını reddetmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, kendisine atfedilen sözlerin ve röportajın tamamını reddetmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine üç sezon hayat veren Sibel Taşçıoğlu, birkaç gündür sosyal medyada kendi adıyla dolaşan ifadelerin kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Oyuncu, yazılı açıklamasında 'Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır' demişti.

Taşçıoğlu aynı paylaşımda, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların kendi adı kullanılarak yayılmasını 'son derece yanlış' bulduğunu vurgulamıştı. 'Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum' sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Sibel Taşçıoğlu'nun diziden gitme sebebinin Feyza Civelek olduğu iddia edilmiş ve söz konusu iddia uzun süre sosyal medyada yer almıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek de hakkındaki iddiaların "bütünüyle gerçek dışı" olduğunu açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek de hakkındaki iddiaların "bütünüyle gerçek dışı" olduğunu açıkladı.

Taşçıoğlu'nun ardından sessizliğini bozan isim Feyza Civelek oldu. Yeni dizisinin çekimleri başlamadan önce Marakeş'te tatil yapan oyuncu, yazılı bir açıklama yayımlayarak son günlerde adını hedef alan paylaşımlara yanıt verdi.

Civelek, çeşitli sosyal medya hesaplarında 'sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne' tanık olduğunu söyledi. Kişilik haklarını ve meslek hayatını hedef alan iddiaları 'onur kırıcı' ve 'mesleki itibarını zedelemeye yönelik' sözleriyle nitelendiren oyuncu, bunların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Avukatı Ümit Abanoz yasal süreci başlattı; suç duyurusu ve manevi tazminat davası yolda.

Avukatı Ümit Abanoz yasal süreci başlattı; suç duyurusu ve manevi tazminat davası yolda.

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise atılacak hukuki adımlar oldu. Civelek, iddiaları üretenler ve yayanlar hakkında avukatı Ümit Abanoz tarafından yasal işlemlere başlandığını duyurdu.

Oyuncu, suç duyurusunda bulunulacağını, manevi tazminat davası açılacağını ve tüm yasal haklarını kullanacağını da kamuoyuyla paylaştı. Üstelik süreç yalnızca iddiaları ortaya atan hesapları değil, bu paylaşımları yayanları da kapsıyor.

İşte Feyza Civelek'in o açıklaması:

İşte Feyza Civelek'in o açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın