Sibel Taşçıoğlu'nun Ardından Sessizliğini Bozan Feyza Civelek Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı aylar sonra yeniden konuşulmaya başlanan Sibel Taşçıoğlu'nun yalanlamasının ardından bu kez Feyza Civelek'ten açıklama geldi. Dizinin Nilay'ı olarak tanınan oyuncu, sosyal medyada kendisini hedef alan iddiaların bütünüyle gerçek dışı olduğunu söyledi. Civelek, avukatı aracılığıyla yasal sürecin başlatıldığını da duyurdu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, kendisine atfedilen sözlerin ve röportajın tamamını reddetmişti.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek de hakkındaki iddiaların "bütünüyle gerçek dışı" olduğunu açıkladı.
Avukatı Ümit Abanoz yasal süreci başlattı; suç duyurusu ve manevi tazminat davası yolda.
İşte Feyza Civelek'in o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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