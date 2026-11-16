Sibel Taşçıoğlu'nun Ardından Sessizliğini Bozan Feyza Civelek Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine üç sezon hayat veren Sibel Taşçıoğlu, birkaç gündür sosyal medyada kendi adıyla dolaşan ifadelerin kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Oyuncu, yazılı açıklamasında 'Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır' demişti.

Taşçıoğlu aynı paylaşımda, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların kendi adı kullanılarak yayılmasını 'son derece yanlış' bulduğunu vurgulamıştı. 'Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum' sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Sibel Taşçıoğlu'nun diziden gitme sebebinin Feyza Civelek olduğu iddia edilmiş ve söz konusu iddia uzun süre sosyal medyada yer almıştı.