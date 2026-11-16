"Feyza Civelek" İddiasına Sert Çıktı: Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si olarak tanınan Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılışıyla ilgili olarak birkaç gündür sosyal medyada dolaşan sözlere kendi hesabından yanıt verdi. Çalışma ortamında yaşandığı öne sürülen bir olayı Taşçıoğlu'nun ağzından aktaran o ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Oyuncu, böyle bir açıklama da röportaj da yapmadığını duyururken, adının kullanılarak başka bir oyuncuyu küçük düşüren iddiaların yayılmasına da karşı çıktı.
Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandırdığı üç sezonun ardından Nisan 2025'te diziye veda etmişti.
Birkaç gündür dolaşan sözlerde Taşçıoğlu'nun karavanda yaşanan bir olayı üstlenmek zorunda kaldığı öne sürülüyordu.
Taşçıoğlu, ayrılığının tercihi olmadığını ve çalışma sürecinde anlaşmazlıklar yaşandığını ama ayrıntıya girmeyeceğini söyledi.
Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımının tamamı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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