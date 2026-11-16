"Feyza Civelek" İddiasına Sert Çıktı: Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı

'Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili, şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır. Bugüne kadar diziden ayrılış sürecimle ilgili konuşmamayı tercih ettim. Çünkü yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum.

Öte yandan, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların benim adım kullanılarak yayılmasını da son derece yanlış buluyorum. Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.

Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır. Hiçbir araştırma yapılmadan, kaynağı sorgulanmadan, bir insanın ağzından söylenmemiş sözlerin aktarılmasını habercilik olarak görmüyorum. Gerçek dışı içeriklerin daha fazla ilgi ve etkileşim uğruna yayılmasını kabul etmiyor, bu yayınları yapanları sorumlulukla hareket etmeye davet ediyorum.

Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı.

Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.'