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"Feyza Civelek" İddiasına Sert Çıktı: Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı

"Feyza Civelek" İddiasına Sert Çıktı: Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 14:32
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si olarak tanınan Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılışıyla ilgili olarak birkaç gündür sosyal medyada dolaşan sözlere kendi hesabından yanıt verdi. Çalışma ortamında yaşandığı öne sürülen bir olayı Taşçıoğlu'nun ağzından aktaran o ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Oyuncu, böyle bir açıklama da röportaj da yapmadığını duyururken, adının kullanılarak başka bir oyuncuyu küçük düşüren iddiaların yayılmasına da karşı çıktı.

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Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandırdığı üç sezonun ardından Nisan 2025'te diziye veda etmişti.

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandırdığı üç sezonun ardından Nisan 2025'te diziye veda etmişti.

Pembe'nin dizideki hikâyesi karakterin ölümüyle sonlanınca Taşçıoğlu'nun ayrılığı izleyiciler arasında uzun süre konuşuldu; oyuncunun ardından senarist Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıkması da gündeme oturmuştu. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise bir programda Taşçıoğlu'nu 'çok iyi bir keşif' diye anarken, uzun soluklu dizilerde karakterlerin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu savunmuştu.

Taşçıoğlu bugün ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Celadet Kozan karakterini canlandırıyor.

Birkaç gündür dolaşan sözlerde Taşçıoğlu'nun karavanda yaşanan bir olayı üstlenmek zorunda kaldığı öne sürülüyordu.

Birkaç gündür dolaşan sözlerde Taşçıoğlu'nun karavanda yaşanan bir olayı üstlenmek zorunda kaldığı öne sürülüyordu.

Sosyal medyada Taşçıoğlu'na ait olduğu öne sürülerek paylaşılan ifadelerde, Kızılcık Şerbeti'nde çalıştığı dönemde karavanın ortasında insan dışkısı bulunduğu, bu olayın suçunun kendisine yüklendiği ve sektörde mobbinge uğramamak adına olayı üstlenip susmak zorunda kaldığı iddia ediliyordu. Sözlerin diziden ayrılışının gerçek nedeni gibi sunulması, paylaşımların kısa sürede çok geniş kitlelere ulaşmasına yol açtı.

Bazı paylaşımlarda aynı iddianın bir oyuncunun adıyla ilişkilendirilerek ayrıntılandırıldığı da görüldü. Taşçıoğlu ise açıklamasında kimsenin ismini anmadı; kendisine atfedilen sözlerin ve böyle bir röportajın tamamını reddederek, başka bir oyuncuyu küçük düşüren iddiaların kendi adıyla yayılmasının yanlış olduğunu vurguladı. İ

Taşçıoğlu, ayrılığının tercihi olmadığını ve çalışma sürecinde anlaşmazlıklar yaşandığını ama ayrıntıya girmeyeceğini söyledi.

Taşçıoğlu, ayrılığının tercihi olmadığını ve çalışma sürecinde anlaşmazlıklar yaşandığını ama ayrıntıya girmeyeceğini söyledi.

Yeni projesiyle ekrana dönen Taşçıoğlu'nu bu kez eski dizisiyle ilgili dolaşan sözler gündeme taşıdı. Kendi hesabından yazı paylaşan oyuncu, ayrılışıyla ilgili kendisine atfedilen ifadelerin kendisine ait olmadığını, böyle bir açıklama ya da röportaj yapmadığını belirtti. Bugüne kadar diziden ayrılış sürecini kamuoyuyla konuşmamayı tercih ettiğini, ancak sessizliğinin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını kabul etmediğini ekleyen Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmanın kendi tercihi olmadığını söyledi. Çalışma sürecinde mesleki duruşu gereği sessiz kalmadığı bazı anlaşmazlıklar yaşandığını belirten oyuncu, bunların ayrıntılarına bugün de girmeyeceğini duyurdu.

Taşçıoğlu, kendi adı kullanılarak başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konulardan üretilen iddiaların yayılmasını da yanlış bulduğunu, kimsenin itibarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadığını vurguladı. Habercilikte duyulanın değil doğrulananın paylaşılması gerektiğini hatırlatan oyuncu, gerçek dışı içeriklerin daha fazla etkileşim uğruna yayılmasını kabul etmediğini ve bu yayınları yapanları sorumlu davranmaya davet ettiğini söyledi. Açıklamasını 'Saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir' sözleriyle bitiren Taşçıoğlu, kamuoyunun bilgisine sunduğunu da ekledi.

Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımının tamamı:

Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımının tamamı:

'Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılışımla ilgili, şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yeniden gündeme getirildiğini görüyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki söz konusu ifadeler bana ait değildir. Böyle bir açıklamam ya da röportajım olmamıştır. Bugüne kadar diziden ayrılış sürecimle ilgili konuşmamayı tercih ettim. Çünkü yaşananların kamuoyu önünde bir tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadım. Ancak sessizliğimin gerçek dışı hikâyelerle doldurulmasını da artık kabul etmiyorum.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı. Bu konuların ayrıntılarına bugün de girmeyi gerekli görmüyorum.

Öte yandan, başka bir oyuncuyu küçük düşüren, kişisel ve mahrem konular üzerinden üretilen iddiaların benim adım kullanılarak yayılmasını da son derece yanlış buluyorum. Hiç kimsenin itibarlarının bu şekilde zedelenmesini doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum.

Gazeteciliğin temel sorumluluğu, duyulanı değil doğrulananı kamuoyuyla paylaşmaktır. Hiçbir araştırma yapılmadan, kaynağı sorgulanmadan, bir insanın ağzından söylenmemiş sözlerin aktarılmasını habercilik olarak görmüyorum. Gerçek dışı içeriklerin daha fazla ilgi ve etkileşim uğruna yayılmasını kabul etmiyor, bu yayınları yapanları sorumlulukla hareket etmeye davet ediyorum.

Bugüne kadar sessiz kalmamın nedeni söyleyecek sözümün olmaması değil, mesleğime ve birlikte çalıştığım insanlara duyduğum saygıydı.

Ancak saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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