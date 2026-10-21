"Pembe" Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedenini Faruk Turgut Açıkladı

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programı Bak Burası Çok Önemli'de dizinin perde arkasına dair dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor. Senaryonun neden değiştiğini ve Ece İrtem'in cenazesine neden gidilmediğini anlatan Turgut, bu kez de dizinin en çok konuşulan vedalarından birine değindi.

Dizinin oyuncularından bahsederken Sibel Taşçıoğlu'na ayrı bir parantez açan Turgut, 'Özellikle orada Pembe'yi oynayan Sibel de aslında çok iyi bir keşif.' dedi. Ancak bu sözler, sunucunun Pembe'nin vedasını hatırlatmasıyla kısa sürede tartışmaya dönüştü: 'Pembe'ye haksızlık yaptın şimdi Faruk Bey.'