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"Pembe" Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedenini Faruk Turgut Açıkladı

"Pembe" Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedenini Faruk Turgut Açıkladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 10:27
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Programın sunucusu kararın oyuncuya bir anda bildirilmesini haksızlık olarak nitelendirdi. Turgut'un cevabı ise dikkat çekti.

KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Faruk Turgut, Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu için "çok iyi bir keşif" ifadesini kullandı.

Faruk Turgut, Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu için "çok iyi bir keşif" ifadesini kullandı.

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programı Bak Burası Çok Önemli'de dizinin perde arkasına dair dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor. Senaryonun neden değiştiğini ve Ece İrtem'in cenazesine neden gidilmediğini anlatan Turgut, bu kez de dizinin en çok konuşulan vedalarından birine değindi.

Dizinin oyuncularından bahsederken Sibel Taşçıoğlu'na ayrı bir parantez açan Turgut, 'Özellikle orada Pembe'yi oynayan Sibel de aslında çok iyi bir keşif.' dedi. Ancak bu sözler, sunucunun Pembe'nin vedasını hatırlatmasıyla kısa sürede tartışmaya dönüştü: 'Pembe'ye haksızlık yaptın şimdi Faruk Bey.'

Sunucunun "haksızlık" yorumuna Turgut, "Öyle düşünmüyorum, 80-90 bölüm oynadı" diye karşılık verdi.

Sunucunun "haksızlık" yorumuna Turgut, "Öyle düşünmüyorum, 80-90 bölüm oynadı" diye karşılık verdi.

Faruk Turgut, eleştiriyi kabul etmedi ve Taşçıoğlu'nun dizide uzun süre yer aldığını hatırlattı: 'Yok yok, öyle düşünmüyorum. 80-90 bölüm oynadı.'

Sunucu ise geri adım atmadı ve asıl itirazının ayrılık kararının bildirilme şekline olduğunu söyledi: 'Hayır, bir anda söylemeniz haksızlık olmuş bence. Yani ben sizi çok seviyorum ama orada eleştirebilirim, tutamıyorum kendimi.'

Hatırlarsanız, Pembe'nin vedasının perde arkası birkaç hafta önce yeniden gündeme gelmişti. Nursema karakteriyle tanınan Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu'nun karakterinin bir bölüm sonra öleceğini sette çekim yaparken öğrendiğini anlatmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'a göre uzun soluklu dizilerde karakterlerin değişmesi kaçınılmaz.

Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'a göre uzun soluklu dizilerde karakterlerin değişmesi kaçınılmaz.

Yapımcı, kararın arkasında hikâyenin ihtiyaçlarının olduğunu savundu. Uzun soluklu dizilerde senaryonun ancak karakterlerin değişmesiyle devam edebildiğini söyleyen Turgut, Pembe'nin ölümünü de bu açıdan değerlendirdi:

'Uzun soluklu dizilerde karakterlerin değişimi mümkün olmadığı zaman o senaryoları devam ettirmenin imkânı yok. Pembe öldü işte, başka biri geldi.'

Turgut, oyuncular için ayrılığın kolay olmadığını da kabul etti: 'Tabii ki insanlar kendilerine göre bir düzen kuruyorlar. Diziden ayrılmak da hoş olmuyor ama 80-90 bölümden sonra da bu ayrılıklar artık...'

Yapımcı sözlerini Taşçıoğlu'nun bugününe dikkat çekerek tamamladı: 'Çok başarılı oldu. E bak şimdi ne güzel işte gitti, yeni bir dizide.'

Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin ardından ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna katılmıştı. Ünlü oyuncu, dizide Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan'ın annesi Celadet Kozan'a hayat veriyor. Kendisinden 9 yaş küçük Özçivit'in annesini oynaması da sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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