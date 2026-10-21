"Pembe" Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılma Nedenini Faruk Turgut Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkarılmasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Programın sunucusu kararın oyuncuya bir anda bildirilmesini haksızlık olarak nitelendirdi. Turgut'un cevabı ise dikkat çekti.
KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli
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Faruk Turgut, Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu için "çok iyi bir keşif" ifadesini kullandı.
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Sunucunun "haksızlık" yorumuna Turgut, "Öyle düşünmüyorum, 80-90 bölüm oynadı" diye karşılık verdi.
Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'a göre uzun soluklu dizilerde karakterlerin değişmesi kaçınılmaz.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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