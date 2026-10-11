Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaların Perde Arkası: Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu Hakkında Olay Açıklama!
Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ve izleyicinin bir türlü unutamadığı ayrılıklar, aradan geçen zamana rağmen gündem olmaya devam ediyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'ın konuğu olmuş, kendi ayrılığının perde arkasını ilk kez anlatmıştı.
Yeni sezon için anlaşmışken bir anda işine son verildiğini açıklayan oyuncunun sözleri epey ses getirmişti. Ancak Karakoç'un anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı! Ünlü oyuncu, bu kez de Pembe karakteriyle hafızalara kazınan eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun diziden nasıl çıkarıldığını anlattı. Taşçıoğlu'nun ayrılık kararını ne zaman öğrendiğini açıklayan Karakoç'un sözleri, bir döneme damga vuran o vedayı yeniden gündeme taşıdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana hem hikâyesi hem de birbirinden olaylı karakterleriyle cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başardı. Gelin görün ki dizinin son yıllarda en çok konuşulan meselelerinden biri de kadrosunda yaşanan yaprak dökümü oldu!
Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'ın konuğu olan Ceren Karakoç, Nursema'nın vedasına dair anlattıklarıyla hepimizi bir kez daha şaşırtmıştı. Meğer ünlü oyuncu da karakterinin nasıl bir sonla karşılaşacağını bilmiyormuş!
Fakat Ceren Karakoç'un açıklamaları bununla da bitmedi! Ünlü oyuncu, bu kez de Kızılcık Şerbeti tarihinin en olaylı vedalarından birine imza atan Sibel Taşçıoğlu hakkında bomba bir detay paylaştı.
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