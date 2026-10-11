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Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaların Perde Arkası: Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu Hakkında Olay Açıklama!

Kızılcık Şerbeti'ndeki Vedaların Perde Arkası: Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu Hakkında Olay Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 16:44
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Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ve izleyicinin bir türlü unutamadığı ayrılıklar, aradan geçen zamana rağmen gündem olmaya devam ediyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'ın konuğu olmuş, kendi ayrılığının perde arkasını ilk kez anlatmıştı. 

Yeni sezon için anlaşmışken bir anda işine son verildiğini açıklayan oyuncunun sözleri epey ses getirmişti. Ancak Karakoç'un anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı! Ünlü oyuncu, bu kez de Pembe karakteriyle hafızalara kazınan eski rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun diziden nasıl çıkarıldığını anlattı. Taşçıoğlu'nun ayrılık kararını ne zaman öğrendiğini açıklayan Karakoç'un sözleri, bir döneme damga vuran o vedayı yeniden gündeme taşıdı.

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana hem hikâyesi hem de birbirinden olaylı karakterleriyle cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başardı. Gelin görün ki dizinin son yıllarda en çok konuşulan meselelerinden biri de kadrosunda yaşanan yaprak dökümü oldu!

Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana hem hikâyesi hem de birbirinden olaylı karakterleriyle cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başardı. Gelin görün ki dizinin son yıllarda en çok konuşulan meselelerinden biri de kadrosunda yaşanan yaprak dökümü oldu!

Doğa'sından Fatih'ine, Abdullah'ından Nursema'sına kadar neredeyse her karakteriyle ayrı bir tartışma yaratan dizide, zaman içerisinde pek çok isme veda ettik. Fakat bazı ayrılıklar vardı ki izleyicinin içine bir türlü sinmedi. 

Özellikle Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği, kimi zaman sinirden saç baş yolduran kimi zaman da onsuz bir Kızılcık Şerbeti düşünemediğimiz Pembe'nin ölümü büyük olay olmuştu. Ardından dizinin en sevilen karakterlerinden Nursema'yı dört sezon boyunca canlandıran Ceren Karakoç'un da kadrodan çıkarılması gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Her iki oyuncunun vedası da yaşandığı dönemde epey konuşulmuş, ayrılıkların perde arkasında neler döndüğü uzun süre merak edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'ın konuğu olan Ceren Karakoç, Nursema'nın vedasına dair anlattıklarıyla hepimizi bir kez daha şaşırtmıştı. Meğer ünlü oyuncu da karakterinin nasıl bir sonla karşılaşacağını bilmiyormuş!

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'ın konuğu olan Ceren Karakoç, Nursema'nın vedasına dair anlattıklarıyla hepimizi bir kez daha şaşırtmıştı. Meğer ünlü oyuncu da karakterinin nasıl bir sonla karşılaşacağını bilmiyormuş!

Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan Karakoç, Nursema'nın bir kazada hayatını kaybedeceğinden haberi olmadığını açıkça söylemişti. Üstelik anlattığına göre yeni sezon öncesinde yapımcı Faruk Turgut'la görüşmüş, devam etmek üzere anlaşmış, hatta birbirlerine iyi tatiller dileyip ağustos ayında görüşmek üzere vedalaşmışlardı. Her şey yolundaymış gibi tatile çıkan Karakoç, yapım şirketinden gelen acil bir telefonla apar topar görüşmeye çağrılmıştı.

İşte o görüşmede dizideki hikâyesinin sona erdirileceğini öğrenmişti. “Benim işime son verildi” diyerek ayrılığın kendi isteğiyle gerçekleşmediğini vurgulayan oyuncu, kararın kendisine bu kadar geç bildirilmesi yüzünden başka bir projeyle de anlaşamadığını ve mağdur olduğunu anlatmıştı. 

Hatta kararın haziran ayında verilmiş olmasını tercih edeceğini söyleyen Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu da izlemediğini açıklamıştı. Tabii yıllarca hayat verdiği karakterine böyle veda ettiğini öğrenmek, Nursema'nın gidişini zaten kabullenemeyen izleyiciler arasında yeniden gündem olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat Ceren Karakoç'un açıklamaları bununla da bitmedi! Ünlü oyuncu, bu kez de Kızılcık Şerbeti tarihinin en olaylı vedalarından birine imza atan Sibel Taşçıoğlu hakkında bomba bir detay paylaştı.

Fakat Ceren Karakoç'un açıklamaları bununla da bitmedi! Ünlü oyuncu, bu kez de Kızılcık Şerbeti tarihinin en olaylı vedalarından birine imza atan Sibel Taşçıoğlu hakkında bomba bir detay paylaştı.

Hatırlarsanız, Pembe'nin ölümüyle birlikte Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması da ortalığı epey karıştırmıştı. Yıllarca dizinin bel kemiği olan, seveni kadar sinir olanı da bulunan Pembe'nin bir anda hikayeden çıkarılması büyük tepki çekmişti. 

O dönem yaşananların perde arkasına dair konuşan Karakoç, eski rol arkadaşının da ayrılık kararını son anda öğrendiğini söyledi. 'Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde karakterinin bir bölüm sonra öleceğini sette çekim yaparken öğrendi. Sektörde bunlar var.' diyen Karakoç, Sibel Taşçıoğlu'nun karakterinin bir bölüm sonra öleceğini sette çekim yaparken öğrendiğini ilk kez açıklamış bulundu. 

Taşçıoğlu'nun da yapımla görüşerek karardan haberdar olduğunu anlatan Karakoç, bunun yalnızca kendilerine özgü bir durum olmadığını, sektörde pek çok oyuncunun benzer şeyler yaşadığını söyledi. Kendi ayrılığının ardından Sibel Taşçıoğlu'nun vedasına da açıklık getiren Karakoç'un sözleri, haliyle Kızılcık Şerbeti'ndeki o çok konuşulan ayrılıkları bir kez daha hatırlattı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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