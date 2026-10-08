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17 Yaşında Baba Olmuştu: Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Sezen Taş Hakkındaki Sözleri Yürek Burktu!

17 Yaşında Baba Olmuştu: Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Sezen Taş Hakkındaki Sözleri Yürek Burktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 23:06
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber herkesi derinden üzdü. Henüz 17 yaşındayken baba olan ünlü şarkıcının, yıllar önce Mesut Yar'ın programında kızı hakkında anlattıkları yeniden gündeme geldi. Kızıyla arasındaki yaş farkının az olması nedeniyle yaşadıkları eğlenceli anılardan bahseden Taş, babalığıyla ilgili oldukça samimi bir itirafta da bulunmuştu. O dönem tebessüm ettiren açıklamaları, bugün yaşanan büyük kaybın ardından bambaşka bir anlam kazandı. Özellikle kızı Sezen için kurduğu o cümle yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haberle sarsılmıştık. Henüz 34 yaşında hayatını kaybeden genç kadının ölümünün ardından ünlü şarkıcının yaşadığı büyük acı gündeme gelmişti.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haberle sarsılmıştık. Henüz 34 yaşında hayatını kaybeden genç kadının ölümünün ardından ünlü şarkıcının yaşadığı büyük acı gündeme gelmişti.

90'lı yılların sonundan itibaren şarkılarıyla tanınan, özellikle Ham Çökelek ile hafızalara kazınan Atilla Taş, yıllardır müzik kariyeri, açıklamaları ve kendine has tavırlarıyla gündemdeki yerini koruyan isimlerden biri.

Ancak ünlü şarkıcı bu kez hepimizi derinden üzen bir haberle gündeme geldi. İki çocuk annesi olan kızı Sezen Taş'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunduğu apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Genç kadının ölümünün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken acı haberin ardından Atilla Taş'ın yakın çevresinden de açıklamalar geldi.

Yakın arkadaşı Ozan Orhon, Atilla Taş'ı aradığını ancak konuşamadığını söyleyerek “Yavrum nasıl konuşsun bir baba? Allah kimseye göstermesin bu acıyı” sözleriyle yaşanan üzüntüyü dile getirdi. Sezen Taş'ın ölüm haberinin ardından bu kez Atilla Taş'ın yıllar önce bir televizyon programında kızı hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Henüz 17 yaşındayken baba olan şarkıcının anlattıkları, bugün dinleyenleri bir hayli duygulandırdı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Atilla Taş, yıllar önce Mesut Yar'ın programına konuk olduğunda kızı Sezen Taş'la ilgili hem gülümseten hem de oldukça samimi açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle babalığı hakkında kurduğu bir cümle, bugün yeniden gündeme geldi.

Henüz kendisi de çocuk sayılabilecek bir yaştayken baba olan Atilla Taş, kızıyla arasında yalnızca 17 yaş bulunmasının zaman zaman eğlenceli yanlış anlaşılmalara yol açtığını anlatmıştı. Birlikte dışarı çıktıklarında insanların onları baba-kız değil, sevgili sandığını söyleyen Taş, bu anısını gülümseyerek paylaşmıştı.

Ancak sohbet ilerledikçe konu çok daha duygusal bir yere gelmişti. Kızı Sezen'den büyük bir sevgi ve gururla bahseden ünlü şarkıcı, kendi babalığını değerlendirirken son derece samimi bir özeleştiride bulunmuştu. “17 yaşında baba oldum. Beraber bir yerlere gidiyorduk. Örneğin sevgilim zannediyorlardı. Kızımdan yana gerçekten Allah'a çok şükür, çok iyi bir kızım var. Yani ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu.”

Atilla Taş'ın kızını anlatırken söylediği “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu” sözleri, bugün yaşanan acının ardından yeniden hatırlandı. Yıllar önce bir babanın kızına duyduğu sevgiyi ve gururu anlatan bu cümleler, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından çok daha hüzünlü bir anlam kazandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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