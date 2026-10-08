17 Yaşında Baba Olmuştu: Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Sezen Taş Hakkındaki Sözleri Yürek Burktu!

Henüz kendisi de çocuk sayılabilecek bir yaştayken baba olan Atilla Taş, kızıyla arasında yalnızca 17 yaş bulunmasının zaman zaman eğlenceli yanlış anlaşılmalara yol açtığını anlatmıştı. Birlikte dışarı çıktıklarında insanların onları baba-kız değil, sevgili sandığını söyleyen Taş, bu anısını gülümseyerek paylaşmıştı.

Ancak sohbet ilerledikçe konu çok daha duygusal bir yere gelmişti. Kızı Sezen'den büyük bir sevgi ve gururla bahseden ünlü şarkıcı, kendi babalığını değerlendirirken son derece samimi bir özeleştiride bulunmuştu. “17 yaşında baba oldum. Beraber bir yerlere gidiyorduk. Örneğin sevgilim zannediyorlardı. Kızımdan yana gerçekten Allah'a çok şükür, çok iyi bir kızım var. Yani ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu.”

Atilla Taş'ın kızını anlatırken söylediği “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir kız oldu” sözleri, bugün yaşanan acının ardından yeniden hatırlandı. Yıllar önce bir babanın kızına duyduğu sevgiyi ve gururu anlatan bu cümleler, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından çok daha hüzünlü bir anlam kazandı.