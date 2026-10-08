17 Yaşında Baba Olmuştu: Kızını Kaybeden Atilla Taş'ın Sezen Taş Hakkındaki Sözleri Yürek Burktu!
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber herkesi derinden üzdü. Henüz 17 yaşındayken baba olan ünlü şarkıcının, yıllar önce Mesut Yar'ın programında kızı hakkında anlattıkları yeniden gündeme geldi. Kızıyla arasındaki yaş farkının az olması nedeniyle yaşadıkları eğlenceli anılardan bahseden Taş, babalığıyla ilgili oldukça samimi bir itirafta da bulunmuştu. O dönem tebessüm ettiren açıklamaları, bugün yaşanan büyük kaybın ardından bambaşka bir anlam kazandı. Özellikle kızı Sezen için kurduğu o cümle yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haberle sarsılmıştık. Henüz 34 yaşında hayatını kaybeden genç kadının ölümünün ardından ünlü şarkıcının yaşadığı büyük acı gündeme gelmişti.
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Atilla Taş, yıllar önce Mesut Yar'ın programına konuk olduğunda kızı Sezen Taş'la ilgili hem gülümseten hem de oldukça samimi açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle babalığı hakkında kurduğu bir cümle, bugün yeniden gündeme geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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