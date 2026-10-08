Atilla Taş'ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen Taş'a Dair Yeni Detaylar: Canlı Yayında Anlatılanlar Dikkat Çekti!

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanıdığımız, son yıllarda ise açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Atilla Taş, bu kez ailesiyle ilgili son derece üzücü bir haberle gündeme geldi.

1992 doğumlu ve iki çocuk annesi olan kızı Sezen Taş'ın, 8 Ekim sabahı Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İlk bilgilere göre Sezen Taş, bulunduğu apartmanın 14. katından düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

Sezen Taş'ın ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, düşmenin nasıl gerçekleştiğinin ise henüz netleşmediği aktarılmıştı.

Acı haberi ilk duyuran isimlerden biri gazeteci Burhan Akdağ olmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin'deki tanıdıklarıyla görüştüğünü belirten Akdağ, Atilla Taş'a defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak kendisinden yanıt alamadığını söylemişti.

Akdağ, paylaşımında özellikle Sezen Taş'ın geride bıraktığı iki çocuğun ve ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Yaşananların ardından herkes olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin gelecek açıklamaları beklerken geçtiğimiz saatlerde yeni iddialar gündeme geldi.