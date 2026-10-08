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Atilla Taş'ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen Taş'a Dair Yeni Detaylar: Canlı Yayında Anlatılanlar Dikkat Çekti!

Atilla Taş'ın Hayatını Kaybeden Kızı Sezen Taş'a Dair Yeni Detaylar: Canlı Yayında Anlatılanlar Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 20:26
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'la ilgili gelen acı haber gündeme oturdu. Genç kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği yönündeki haberin ardından olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Haberi kamuoyuna duyuran gazeteci Burhan Akdağ, geçtiğimiz saatlerde katıldığı Aysu Mola'nın YouTube canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezen Taş'ın özel hayatına ve olayın yaşandığı saatlere ilişkin kendisine ulaşan bilgileri paylaşan Akdağ, ölümün nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediğinin de altını çizdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber, bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Henüz 34 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber, bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Henüz 34 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini öğrenmiştik.

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanıdığımız, son yıllarda ise açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Atilla Taş, bu kez ailesiyle ilgili son derece üzücü bir haberle gündeme geldi.

1992 doğumlu ve iki çocuk annesi olan kızı Sezen Taş'ın, 8 Ekim sabahı Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İlk bilgilere göre Sezen Taş, bulunduğu apartmanın 14. katından düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

Sezen Taş'ın ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, düşmenin nasıl gerçekleştiğinin ise henüz netleşmediği aktarılmıştı.

Acı haberi ilk duyuran isimlerden biri gazeteci Burhan Akdağ olmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mersin'deki tanıdıklarıyla görüştüğünü belirten Akdağ, Atilla Taş'a defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak kendisinden yanıt alamadığını söylemişti.

Akdağ, paylaşımında özellikle Sezen Taş'ın geride bıraktığı iki çocuğun ve ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Yaşananların ardından herkes olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin gelecek açıklamaları beklerken geçtiğimiz saatlerde yeni iddialar gündeme geldi.

Acı haberi kamuoyuna duyuran gazeteci Burhan Akdağ, geçtiğimiz saatlerde Aysu Mola'nın YouTube canlı yayınına konuk oldu. Akdağ'ın kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda anlattıkları dikkat çekti.

Acı haberi kamuoyuna duyuran gazeteci Burhan Akdağ, geçtiğimiz saatlerde Aysu Mola'nın YouTube canlı yayınına konuk oldu. Akdağ'ın kendisine ulaşan bilgiler doğrultusunda anlattıkları dikkat çekti.

Sezen Taş'ın hayatını kaybettiği olayın sabah saat 06.30 sularında gerçekleştiğini öğrendiğini söyleyen Akdağ, haberin ardından Atilla Taş'a ulaşılmaya çalışıldığını ancak kendisiyle henüz iletişim kurulamadığını dile getirdi. Akdağ'ın aktardığı bir diğer bilgi ise Sezen Taş'ın özel hayatına ilişkindi. Genç kadının eşiyle boşanma aşamasında olduğuna yönelik duyumlar aldığını belirten gazeteci, eşinin olaydan bir gün önce Trabzon'a gittiğinin de iddia edildiğini söyledi. Ancak bu bilgilerin henüz doğrulanmadığının altını çizmek gerekiyor.

Canlı yayında olayın gerçekleştiği yere ilişkin de dikkat çeken bir ifade kullanan Akdağ, kendisine söz konusu balkonun kolaylıkla düşülebilecek bir balkon olmadığının söylendiğini aktardı. Öte yandan Sezen Taş'ın bir süredir psikolojik olarak zor bir dönemden geçirmiş olabileceğine ilişkin iddiaların da kendisine ulaştığını belirtti. Ancak genç kadının ruhsal durumuyla ilgili bu söylemleri destekleyen doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Tüm bu anlatılanlara rağmen olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmaktan özellikle kaçınan Burhan Akdağ, “Atladı mı, düştü mü, ne desem yalan olur” sözleriyle mevcut belirsizliğe dikkat çekti.

Akdağ'ın canlı yayında paylaştığı ayrıntıların tamamının kendisine ulaşan duyumlara ve iddialara dayandığını bir kez daha hatırlatalım. Sezen Taş'ın ölümünün nasıl gerçekleştiği konusunda henüz kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor.

Burhan Akdağ'ın Aysu Mola'nın canlı yayınında yaptığı açıklamaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz...

Akdağ'ın canlı yayın röportajı 9. dakikada başlıyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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