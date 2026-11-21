Şempanze Zeb'in Nişanı Bile Uyarıya Yazılmış: Okurken Durup Bir Daha Bakacağınız 15 Levha
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Bir hayvanat bahçesi, Zeb adlı şempanzenin kafesine eşya fırlattığını yazan bir uyarı asmış, altına da nişanının çok iyi olduğunu not düşmüş. Aşağıdaki 15 levhayı yazanlar da en az o bakıcılar kadar dürüst davranmış.
1. Zeb eşya fırlatıyor, dikkat edin, nişanı da çok iyi.
2. Kavşağın nereye gittiğini levha da bilmiyor, o yüzden "İyi şanslar" demekle yetinmiş.
3. Lütfen çite oturmayın.
4. Kütüphane artık 1 dolara bedava kahve satıyor.
5. Dikkatli sürdüğünüz için teşekkürler.
6. Üzgünüz, açığız.
7. Köpeğe dikkat! Kedi de pek güvenilir değil.
8. Tek yön. Öbür taraf da tek yön.
9. Para sayarken parmağınızı yalamayı bırakın!
10. Lütfen yapmayın. Teşekkürler.
11. Akıllı telefon zombilerine dikkat!
12. Sosyal mesafe nasıl olur, görmek mi istiyorsunuz? Birine borç para verin.
13. Yapay zekâ üzerine çalışmadan önce doğal aptallık için bir şey yapsak?
14. İkinci el vücut parçaları satıyoruz.
15. Hadi, iç ve direksiyona geç.
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