Bir hayvanat bahçesi, Zeb adlı şempanzenin kafesine eşya fırlattığını yazan bir uyarı asmış, altına da nişanının çok iyi olduğunu not düşmüş. Aşağıdaki 15 levhayı yazanlar da en az o bakıcılar kadar dürüst davranmış.