Evden Çıkmayan Barış Özbay'ın 5 Yıl Önceki Görüntüleri Gündem Oldu
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Hatay'da yaklaşık üç yıldır evden çıkmamasıyla gündem olan Barış Özbay, YouTuber Testo Taylan'ın kanalına konuk olmuş, kendini eve kapattığı günü ve bu sürecin nasıl başladığını anlatmıştı. Sorumluluk almak istemediğini ve sağlık sorunlarının ciddileştiğini söyleyen Özbay'ın adı şimdi yeniden gündemde. Sosyal medyada Özbay'ın yaklaşık beş yıl önceki görüntülerinin paylaşıldığı öne sürüldü.
Kaynak: Haberler.com
Barış Özbay, yaklaşık üç yıldır evinden çıkmamasıyla gündem olmuştu.
Özbay, Testo Taylan'ın ziyaretinde sürecin nasıl başladığını anlatmıştı.
Haberler.com'un haberine göre, yaklaşık beş yıl önceki görüntülerinin paylaşıldığı öne sürüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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