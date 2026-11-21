Hatay'da yaklaşık üç yıldır evden çıkmamasıyla gündem olan Barış Özbay, YouTuber Testo Taylan'ın kanalına konuk olmuş, kendini eve kapattığı günü ve bu sürecin nasıl başladığını anlatmıştı. Sorumluluk almak istemediğini ve sağlık sorunlarının ciddileştiğini söyleyen Özbay'ın adı şimdi yeniden gündemde. Sosyal medyada Özbay'ın yaklaşık beş yıl önceki görüntülerinin paylaşıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com