Bir İlçeyi Kuvvetli Yağış Vurdu: Kara ile Deniz Birleşti
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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gölcük ilçesinde adeta kara ve deniz birleşti. Sürücüler yolda kaldı, vatandaşlar evden çıkamadı.
Gölcük'ü kuvvetli yağış vurdu. Kara ve deniz adeta birleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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