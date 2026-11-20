Sikke, görevdeki bir ABD başkanını tasvir eden ilk 24 ayar altın hatıra para olma özelliği taşıyor. Ancak bu, görevdeki bir başkanın portresine yer verilen ilk para anlamına gelmiyor. Bu unvan, Başkan Calvin Coolidge'in George Washington ile birlikte resmedildiği ve Amerika'nın 150. kuruluş yıl dönümü anısına basılan yarım dolarlık hatıra paraya ait. ABD Darphanesi ise Trump portreli sikkenin özel bir prova baskı tekniğiyle üretildiğini açıkladı. Bu teknik sayesinde yüzeyde ayna parlaklığında alanlar ve ince buzlu detaylar oluşturuldu, böylece portrede derinlik ve belirginlik sağlandı.