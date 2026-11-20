ABD Darphanesi'nin Trump Portreli 24 Ayar Altın Sikkesinin Fiyatı ile Nominal Değeri Arasında Fark Var
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ABD Darphanesi, 19 Kasım'da Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan 24 ayar altın hatıra sikkeyi satışa çıkardı. Bir ons ağırlığındaki sikkenin üretimi 75 bin adetle sınırlı ve hane başına en fazla dört adet sipariş verilebiliyor. Satış fiyatı ile sikkenin üzerinde yazan değer arasındaki fark ise dikkat çekti.
Fiyatı nominal değerinin çok üzerinde.
Görevdeki bir başkanın ilk 24 ayar altın hatıra parası.
Ön yüzde portre, arka yüzde kartal var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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