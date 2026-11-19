Nuclear Football, sanılanın aksine nükleer füzeleri ateşleyen bir cihaz ya da kırmızı düğmeli bir mekanizma değil. Başkanın nükleer saldırı seçeneklerini değerlendirmesine ve askeri komuta zinciriyle iletişim kurmasına yardımcı olan sistemin bir parçası. ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin raporuna göre nükleer silah kullanımına izin verme yetkisi başkana ait. Başkan karar öncesinde askeri danışmanlarından görüş alabiliyor ancak Kongre'nin ya da askeri yetkililerin önceden onayı gerekmiyor. Verilen emrin hukuka uygun olması ve yetkili askeri birimlere iletilmesi şart.