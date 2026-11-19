Trump'ın Yanından Ayırmadığı Nuclear Football Çantasının İçindekiler Merak Konusu Oldu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın nereye giderse gitsin yanından ayırmadığı siyah çanta, Putin'in Çin'deki APEC Zirvesi'ne nükleer çantayla gelmesinin ardından yeniden gündem oldu. Nuclear Football adıyla bilinen çanta, ABD'nin nükleer komuta sisteminin en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen uygulamanın geçmişi Eisenhower yönetimine kadar uzanıyor.
Putin APEC'e nükleer çantayla geldi.
Resmî adı Başkanlık Acil Durum Çantası.
Eisenhower döneminden beri kullanılıyor.
İçindekiler devlet sırrı.
Tek düğmeyle füze ateşlenmiyor.
Her zaman başkanın yanında duruyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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