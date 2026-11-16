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Norveçli Bakandan Uyarı: Avrupa'da Ciddi Nükleer Kaza Riski Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesinde

Norveçli Bakandan Uyarı: Avrupa'da Ciddi Nükleer Kaza Riski Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesinde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 19:13
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Norveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre, Avrupa'da ciddi bir nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı. NRK'ye konuşan Vestre, riskin artışını Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer santrallere ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılara bağladı; olası bir kazanın radyoaktif serpintiyi Avrupa'nın büyük bölümüne yayabileceği uyarısında bulundu. Uyarıyı Norveç'in yanı sıra ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Japonya, Ukrayna ve birçok AB ülkesi de paylaşıyor.

Kaynak: NRK

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Vestre'ye göre Rusya'nın nükleer santrallere ve elektrik şebekesine yönelik saldırıları riski 40 yılın zirvesine taşıdı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma kulelerinden yükselen siyah duman

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre (Ap), Norveç'in ve çok sayıda ülkenin Avrupa'daki ciddi nükleer kaza riskini son 40 yılın en büyüğü olarak değerlendirdiğini NRK'ye söyledi. Riskin merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı var: 2014'te Kırım'ın ve Donetsk ile Luhansk'ın bazı bölgelerinin işgaliyle başlayan, 24 Şubat 2022'de tam ölçekli saldırıya dönüşen süreçte nükleer santrallere ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılar sürüyor.

Norveç hükümetinin asıl kaygısı, bu saldırıların bir kazaya yol açması ve radyoaktif serpintinin Avrupa'nın geniş bir bölümüne yayılması. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Zaporijya da savaşın başından beri tesislere yönelik risk tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Endişe yalnızca Norveç'e ait değil: 28 AB ülkesi, ABD ve Japonya dahil onlarca ülke aynı uyarıyı paylaşıyor.

Endişe yalnızca Norveç'e ait değil: 28 AB ülkesi, ABD ve Japonya dahil onlarca ülke aynı uyarıyı paylaşıyor.

Vestre, bu endişeyi taşıyan tek ülkenin Norveç olmadığını vurguladı. NRK'nin aktardığına göre uyarıyı 28 AB ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Japonya, İsviçre, Sırbistan, İzlanda, Ermenistan ve Ukrayna da paylaşıyor. Norveç hükümetinin resmî sitesinde de Ukrayna'daki nükleer olay riskine karşı 38 ülkenin ortak uyarısı yer alıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise savaşın başından beri Ukrayna'daki tesislerin güvenliği konusunda adı en çok geçen kurum. Ajansın Başkanı Rafael Grossi, daha önce Zaporijya çevresinde güvenli bölge oluşturulması için Kiev ile Moskova arasında UAEA arabuluculuğunda müzakerelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Norveç Radyasyondan Korunma Kurumu da hükümetin endişesini destekliyor: Bir kaza serpintiyi geniş bir coğrafyaya yayabilir.

Norveç Radyasyondan Korunma Kurumu da hükümetin endişesini destekliyor: Bir kaza serpintiyi geniş bir coğrafyaya yayabilir.

Norveç Radyasyondan Korunma Kurumu (Strålevernmyndigheten), hükümetin değerlendirmesini destekleyen kurumlar arasında yer alıyor. Hükümetin kaygısı net: Ukrayna'daki nükleer tesislere ya da elektrik şebekesine yönelik saldırılar bir kazaya yol açarsa, radyoaktif serpinti Avrupa'nın büyük bölümüne yayılabilir.

Vestre'nin NRK'ye yaptığı açıklama şu cümleyle özetleniyor: 'Bu endişeyi taşıyan tek ülke Norveç değil.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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