Norveçli Bakandan Uyarı: Avrupa'da Ciddi Nükleer Kaza Riski Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesinde

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre (Ap), Norveç'in ve çok sayıda ülkenin Avrupa'daki ciddi nükleer kaza riskini son 40 yılın en büyüğü olarak değerlendirdiğini NRK'ye söyledi. Riskin merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı var: 2014'te Kırım'ın ve Donetsk ile Luhansk'ın bazı bölgelerinin işgaliyle başlayan, 24 Şubat 2022'de tam ölçekli saldırıya dönüşen süreçte nükleer santrallere ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılar sürüyor.

Norveç hükümetinin asıl kaygısı, bu saldırıların bir kazaya yol açması ve radyoaktif serpintinin Avrupa'nın geniş bir bölümüne yayılması. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak bilinen Zaporijya da savaşın başından beri tesislere yönelik risk tartışmalarının merkezinde yer alıyor.