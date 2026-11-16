Norveçli Bakandan Uyarı: Avrupa'da Ciddi Nükleer Kaza Riski Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesinde
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Norveç Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Jan Christian Vestre, Avrupa'da ciddi bir nükleer kaza riskinin son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu açıkladı. NRK'ye konuşan Vestre, riskin artışını Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer santrallere ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılara bağladı; olası bir kazanın radyoaktif serpintiyi Avrupa'nın büyük bölümüne yayabileceği uyarısında bulundu. Uyarıyı Norveç'in yanı sıra ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Japonya, Ukrayna ve birçok AB ülkesi de paylaşıyor.
Kaynak: NRK
Vestre'ye göre Rusya'nın nükleer santrallere ve elektrik şebekesine yönelik saldırıları riski 40 yılın zirvesine taşıdı.
Endişe yalnızca Norveç'e ait değil: 28 AB ülkesi, ABD ve Japonya dahil onlarca ülke aynı uyarıyı paylaşıyor.
Norveç Radyasyondan Korunma Kurumu da hükümetin endişesini destekliyor: Bir kaza serpintiyi geniş bir coğrafyaya yayabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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