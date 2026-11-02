Ukrayna'da Hava Saldırısı Uygulaması Hacklendi: Telefonlara Sahte "Nükleer Alarm" Mesajı Düştü

Uygulamayı kullananlar için bildirimler tam bir kâbus senaryosu gibiydi. Telefonlara düşen mesajlarda Kiev ve çevresinde nükleer ve kimyasal saldırı tehdidi, olası sokak çatışmaları uyarısı yer alıyordu. Birinde ise Ukrayna genelinde nükleer alarm verildiği ve Rusya'nın Oreşnik füzesinin hedefe yöneldiği yazıyordu. Kyiv Independent'ın aktardığına göre bildirimleri gazetecilerin kendi telefonları da aldı.

Sahte uyarılar yalnızca ekranlarla sınırlı kalmadı: Aynı saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenleri de çaldı. Sığınma süresinin balistik füze saldırılarında çoğu zaman yalnızca birkaç dakika olduğu düşünüldüğünde, yanlış alarmın yarattığı panik de büyüktü.