Ukrayna'da Hava Saldırısı Uygulaması Hacklendi: Telefonlara Sahte "Nükleer Alarm" Mesajı Düştü
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülkenin kamuya açık hava saldırısı uyarı uygulamasının 1 Kasım akşamı hacklendiğini duyurdu. Kiev ve çevresindeki kullanıcıların telefonlarına nükleer, kimyasal ve sokak çatışması tehdidi içeren sahte bildirimler düştü; bir mesajda Rusya'nın Oreşnik füzesinin ateşlendiği yazıyordu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da saatler sonra kendi uyarı uygulamasının 'kitlesel siber saldırıya' uğradığını açıkladı.
Kaynak: Al Jazeera, ABC News
Sirenler çalarken telefonlara "Ukrayna genelinde nükleer alarm" bildirimi düştü.
Hava Kuvvetleri duyurdu: "Radyasyon tehdidi yok, sakin kalın."
Rusya'nın acil durum uygulaması da kitlesel siber saldırıya uğradı.
Olay, Herson'daki rekor süren yerel ateşkesin bitmesinden dakikalar sonra yaşandı.
Zelenskiy aynı gün rafinerileri vurmayı bırakma karşılığında Patriot istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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