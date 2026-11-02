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Ukrayna'da Hava Saldırısı Uygulaması Hacklendi: Telefonlara Sahte "Nükleer Alarm" Mesajı Düştü

Ukrayna'da Hava Saldırısı Uygulaması Hacklendi: Telefonlara Sahte "Nükleer Alarm" Mesajı Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 08:36
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülkenin kamuya açık hava saldırısı uyarı uygulamasının 1 Kasım akşamı hacklendiğini duyurdu. Kiev ve çevresindeki kullanıcıların telefonlarına nükleer, kimyasal ve sokak çatışması tehdidi içeren sahte bildirimler düştü; bir mesajda Rusya'nın Oreşnik füzesinin ateşlendiği yazıyordu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da saatler sonra kendi uyarı uygulamasının 'kitlesel siber saldırıya' uğradığını açıkladı.

Kaynak: Al Jazeera, ABC News

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Sirenler çalarken telefonlara "Ukrayna genelinde nükleer alarm" bildirimi düştü.

Sirenler çalarken telefonlara "Ukrayna genelinde nükleer alarm" bildirimi düştü.

Uygulamayı kullananlar için bildirimler tam bir kâbus senaryosu gibiydi. Telefonlara düşen mesajlarda Kiev ve çevresinde nükleer ve kimyasal saldırı tehdidi, olası sokak çatışmaları uyarısı yer alıyordu. Birinde ise Ukrayna genelinde nükleer alarm verildiği ve Rusya'nın Oreşnik füzesinin hedefe yöneldiği yazıyordu. Kyiv Independent'ın aktardığına göre bildirimleri gazetecilerin kendi telefonları da aldı.

Sahte uyarılar yalnızca ekranlarla sınırlı kalmadı: Aynı saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenleri de çaldı. Sığınma süresinin balistik füze saldırılarında çoğu zaman yalnızca birkaç dakika olduğu düşünüldüğünde, yanlış alarmın yarattığı panik de büyüktü.

Hava Kuvvetleri duyurdu: "Radyasyon tehdidi yok, sakin kalın."

Hava Kuvvetleri duyurdu: "Radyasyon tehdidi yok, sakin kalın."

Ukrayna Hava Kuvvetleri Telegram'dan yaptığı açıklamada, 'Hava alarmı uygulaması düşman etkisine maruz kalmış görünüyor' ifadesini kullandı. Açıklamanın devamında vatandaşlara seslenildi: 'Radyasyon tehdidi yok! Sakin kalın ve kanalımızdaki duyuruları takip edin!' Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat da AFP'ye uygulamanın hacklendiğini doğruladı.

Dijital Dönüşüm Bakanlığı uygulamanın bir süre devre dışı kaldığını, ancak diğer uyarı kanallarının ve sirenlerin çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Kiev yönetimi kendi şehir uygulamasının sorunsuz çalıştığını belirtirken, kentte yaşayanlar 'Kyiv Digital' uygulamasına yönlendirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de uygulamadaki tehdit seviyesi bilgisinin 'gerçeği yansıtmadığını' duyurdu. Gece yarısına gelindiğinde Devlet Acil Durum Servisi, ülke çapındaki uyarı altyapısının normale döndüğünü açıkladı.

Rusya'nın acil durum uygulaması da kitlesel siber saldırıya uğradı.

Rusya'nın acil durum uygulaması da kitlesel siber saldırıya uğradı.

Moskova cephesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı pazartesi sabahı erken saatlerde Telegram'dan yaptığı açıklamada, insansız hava aracı saldırılarına karşı uyarı veren kendi acil durum uygulamasının 'kitlesel bir siber saldırıya' uğradığını ve uygulamada 'yanlış bilgi' yayıldığını duyurdu. TASS'ın aktardığına göre bakanlık sistemi yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyor.

Bakanlık saldırının sorumlusunu açıklamadı. İki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı da şimdilik belirsiz. Ukrayna cephesinde ise SPRAVDI olarak bilinen Stratejik İletişim Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda hacklemenin arkasında Rusya'yı gösterdi.

Olay, Herson'daki rekor süren yerel ateşkesin bitmesinden dakikalar sonra yaşandı.

Olay, Herson'daki rekor süren yerel ateşkesin bitmesinden dakikalar sonra yaşandı.

Zamanlama dikkat çekiyor. Sahte alarmlar, Rusya'nın işgali altındaki Herson bölgesinin bir kısmını kapsayan yerel ateşkesin sona ermesinden dakikalar sonra geldi. ABC News'e göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın arabuluculuk ettiği ateşkes, savaşın en uzun süren ateşkesi olarak kayıtlara geçmişti.

ABD arabuluculuğundaki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bu ay yeniden başlaması bekleniyor. Görüşmeler, ABD ile İsrail'in Şubat ayında İran'a ortak saldırı düzenlemesinden bu yana fiilen donmuş durumdaydı.

Zelenskiy aynı gün rafinerileri vurmayı bırakma karşılığında Patriot istedi.

Zelenskiy aynı gün rafinerileri vurmayı bırakma karşılığında Patriot istedi.

Siber saldırının yaşandığı pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy, Washington Patriot önleyici füzeleri sağlarsa Ukrayna'nın Donald Trump'ın talep ettiği şekilde Rus petrol rafinerilerini vurmayı bırakacağını söyledi.

Görüşmelerin yeniden başlayacağı günlere yaklaşılırken hem sahadaki gerilim hem de siber cephedeki hamleler karşılıklı sürüyor. Hava alarmı uygulamalarının iki tarafta da aynı gece hedef alınması, savaşın dijital boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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