Rusya'nın En Güçlü Süper Bilgisayarları Saldırılardan Sağlam Çıktı: Yandex Üçünü de Taşıyor

Yandex'in altı veri merkezinden üçü, bir hafta içinde İHA saldırılarının hedefi oldu. İlk saldırı 7'yi 8 Ekim'e bağlayan gece Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezine yapıldı. Ertesi gece şirketin en büyük veri merkezi olan Kaluga, 10'u 11 Ekim'e bağlayan gece ise Vladimir'deki merkez hedef alındı.

Bağımsız Rus medyasında saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırılar sonrasında Yandex Disk ve Yandex Pay gibi şirketin bazı hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi.