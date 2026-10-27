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Rusya'nın En Güçlü Süper Bilgisayarları Saldırılardan Sağlam Çıktı: Yandex Üçünü de Taşıyor

Rusya'nın En Güçlü Süper Bilgisayarları Saldırılardan Sağlam Çıktı: Yandex Üçünü de Taşıyor

Rusya Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:02
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Ekim ayının başında Rusya'nın teknoloji devi Yandex'in veri merkezleri art arda İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların ardından gözler, şirketin yapay zeka çalışmalarının merkezinde yer alan süper bilgisayarlara çevrildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Chervonenkis, Lyapunov ve Galushkin adlı üç süper bilgisayar saldırılarda zarar görmedi ve yeni merkezlere taşındı. 

İşte detaylar. 

AA

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Üç Veri Merkezi Bir Hafta İçinde Hedef Alındı

Üç Veri Merkezi Bir Hafta İçinde Hedef Alındı

Yandex'in altı veri merkezinden üçü, bir hafta içinde İHA saldırılarının hedefi oldu. İlk saldırı 7'yi 8 Ekim'e bağlayan gece Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezine yapıldı. Ertesi gece şirketin en büyük veri merkezi olan Kaluga, 10'u 11 Ekim'e bağlayan gece ise Vladimir'deki merkez hedef alındı.

Bağımsız Rus medyasında saldırıların Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırılar sonrasında Yandex Disk ve Yandex Pay gibi şirketin bazı hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi.

Süper Bilgisayarlar Yeni Merkezlere Taşınıyor

Süper Bilgisayarlar Yeni Merkezlere Taşınıyor

Saldırılardan önce Chervonenkis ve Lyapunov, Sasovo'daki veri merkezinde, Galushkin ise Vladimir'deki merkezde bulunuyordu. Yandex, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada süper bilgisayarların zarar görmediğini ve yeni konumlara taşındığını duyurdu.

'Daha önce bulundukları yerlerden çıkarıldılar ve şu anda yeni bilgi işlem merkezlerine kuruluyorlar.' - Yandex basın servisi

Forbes Rusya'nın şirkete yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre üç süper bilgisayar tek bir küme olarak değil, birbirinden bağımsız çalışıyor. Bu da onların farklı yerlere taşınabilmesini mümkün kılıyor. Yeni merkezlerin nerede olduğu ise açıklanmadı.

Yapay Zeka Çalışmalarının Kalbi

Yapay Zeka Çalışmalarının Kalbi

Yandex bu süper bilgisayarları yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarında, özellikle de büyük dil modellerinin eğitiminde kullanıyor. Lyapunov Aralık 2020'de, Galushkin ve Chervonenkis ise Haziran 2021'de devreye girmişti. Chervonenkis, 2021'de dünyanın en güçlü 500 süper bilgisayarını sıralayan TOP500 listesinde 19. sıradaydı.

Bağımsız Rus bilim haber sitesi T-invariant ise saldırıların ardından süper bilgisayarların yangın ve duman nedeniyle zarar görmüş olabileceğini yazmıştı. Yandex'in son açıklaması bu iddiaların aksine makinelerin sağlam olduğunu söylüyor. Şirket, süper bilgisayarların kurulumu tamamlandığında hizmetlerine ve dil modellerinin eğitimine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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