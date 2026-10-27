Rusya'nın En Güçlü Süper Bilgisayarları Saldırılardan Sağlam Çıktı: Yandex Üçünü de Taşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekim ayının başında Rusya'nın teknoloji devi Yandex'in veri merkezleri art arda İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların ardından gözler, şirketin yapay zeka çalışmalarının merkezinde yer alan süper bilgisayarlara çevrildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Chervonenkis, Lyapunov ve Galushkin adlı üç süper bilgisayar saldırılarda zarar görmedi ve yeni merkezlere taşındı.
İşte detaylar.
Üç Veri Merkezi Bir Hafta İçinde Hedef Alındı
Süper Bilgisayarlar Yeni Merkezlere Taşınıyor
Yapay Zeka Çalışmalarının Kalbi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın