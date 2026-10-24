Gece Gökyüzünü Aydınlatan Dev Tavus Kuşu: 3.473 Drone, 1 Tek Figür

Gösteriyi gerçekleştiren BotLab Dynamics, 2022'den bu yana Mysuru'da drone gösterileri yapıyor. Şirket ilk iki yıl 250 drone ile başladığı gösterilerini 2024'te 1.500'e, bu yıl ise 3.473'e çıkardı.

Şirketin açıklamasına göre bu büyüklükteki drone gösterileri, uygun hava koşullarında 10 kilometreden fazla uzaklıktan görülebiliyor. İlk iki gecede 33 bin 500 kişilik oturma kapasitesine rağmen 40 binden fazla kişi gösteriyi alanda izledi, binlercesi de dışarıdan takip etti.

Gökyüzü artık havai fişeklerin değil, droneların sahnesi!