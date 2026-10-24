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Gece Gökyüzünü Aydınlatan Dev Tavus Kuşu: 3.473 Drone, 1 Tek Figür

Gece Gökyüzünü Aydınlatan Dev Tavus Kuşu: 3.473 Drone, 1 Tek Figür

Hindistan Guinness Rekorlar Kitabı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 15:25
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Gece gökyüzüne bakan on binlerce kişi, tüylerini açmış rengarenk bir tavus kuşuyla karşılaştı. Üstelik bu dev kuş, binlerce küçük ışıktan oluşuyordu! Hindistan'ın Mysuru kentinde düzenlenen Dasara Festivali'nde 3.473 drone havalanarak dev bir tavus kuşu figürü oluşturdu. Gösteri, drone ile oluşturulan en büyük kuş figürü olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

 İşte o görüntüler. 

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Gece Gökyüzünde Dev Bir Tavus Kuşu

Gece Gökyüzünde Dev Bir Tavus Kuşu

Rekor, 18 Ekim Pazar akşamı Mysuru'daki Bannimantap Geçit Töreni Alanı'nda kırıldı. Hindistan'ın ulusal kuşu olan tavus kuşunu oluşturan droneların her biri farklı bir renkte ışık saçtı.

Gösteriyi Karnataka eyaletinin elektrik dağıtım şirketi Chamundeshwari Elektrik Tedarik Şirketi (CESC) düzenledi, drone gösterisini ise Delhi merkezli BotLab Dynamics gerçekleştirdi. Gece boyunca gökyüzünde toplam 12 farklı figür belirdi. Tavus kuşunun dışında aslan, Tanrıça Chamundeshwari ve kutsal boğa Nandi de bunlar arasındaydı.

Geçen Yıl Kaplan, Bu Yıl Tavus Kuşu

Geçen Yıl Kaplan, Bu Yıl Tavus Kuşu

Mysuru'nun Guinness ile tanışması ilk değil. 

CESC, geçen yıl yine Dasara Festivali'nde 2.983 drone ile zıplayan bir kaplan figürü oluşturarak hayvan kategorisinde rekor kırmıştı. Bu yıl ise sıra kuş kategorisindeydi.

Star of Mysore ve Deccan Chronicle'ın haberlerine göre bir önceki kuş figürü rekoru, 30 Eylül'de Libya'da yaklaşık 3 bin drone kullanılarak kırılmıştı. CESC Teknik Direktörü Lokesh, ekip olarak gösteride 3.500 drone kullanmayı planladıklarını açıkladı.

'Gösteride 3.500 drone kullanmayı planlamıştık ama 27 tane eksik kaldık.' 

Sertifika Londra'dan Gelen Ekipten

Rekor, Londra'dan gelen Guinness Dünya Rekorları ekibi tarafından resmen tescillendi. Sertifika, 'drone ile oluşturulan en büyük kuş figürü' kategorisinde CESC ve Karnataka Enerji Bakanlığı adına düzenlendi.

Karnataka Enerji Bakanı K.J. George da başarının CESC ekibinin ortak emeğinin ürünü olduğunu söyledi.

10 Kilometre Öteden Görülebiliyor

10 Kilometre Öteden Görülebiliyor

Gösteriyi gerçekleştiren BotLab Dynamics, 2022'den bu yana Mysuru'da drone gösterileri yapıyor. Şirket ilk iki yıl 250 drone ile başladığı gösterilerini 2024'te 1.500'e, bu yıl ise 3.473'e çıkardı.

Şirketin açıklamasına göre bu büyüklükteki drone gösterileri, uygun hava koşullarında 10 kilometreden fazla uzaklıktan görülebiliyor. İlk iki gecede 33 bin 500 kişilik oturma kapasitesine rağmen 40 binden fazla kişi gösteriyi alanda izledi, binlercesi de dışarıdan takip etti.

Gökyüzü artık havai fişeklerin değil, droneların sahnesi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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