Gece Gökyüzünü Aydınlatan Dev Tavus Kuşu: 3.473 Drone, 1 Tek Figür
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Gece gökyüzüne bakan on binlerce kişi, tüylerini açmış rengarenk bir tavus kuşuyla karşılaştı. Üstelik bu dev kuş, binlerce küçük ışıktan oluşuyordu! Hindistan'ın Mysuru kentinde düzenlenen Dasara Festivali'nde 3.473 drone havalanarak dev bir tavus kuşu figürü oluşturdu. Gösteri, drone ile oluşturulan en büyük kuş figürü olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.
İşte o görüntüler.
Gece Gökyüzünde Dev Bir Tavus Kuşu
Geçen Yıl Kaplan, Bu Yıl Tavus Kuşu
10 Kilometre Öteden Görülebiliyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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