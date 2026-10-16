Ağaçların Tepesine Drone'larla Böcek Bıraktılar
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Hawaii'de bilim insanları, ormanları istila eden bir ağaçla mücadele etmek için sıra dışı bir yöntem denedi: Ağacın doğal düşmanı olan küçük böcekleri dronlarla ağaçların tepesine bıraktılar. Hawaii Üniversitesi Hilo kampüsünden araştırmacıların 2025'te yayımladığı çalışmaya göre havadan uygulama, yerden yapılan yönteme göre neredeyse 5 kat daha hızlı oldu.
İşte detaylar.
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Böcekler Dronlarla Ağaçların Tepesine Bırakıldı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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