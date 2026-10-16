Ağaçların Tepesine Drone'larla Böcek Bıraktılar

Hawaii Üniversitesi Hilo'dan coğrafya ve çevre bilimi profesörü Ryan Perroy liderliğindeki ekip, böcekleri havadan bırakmak için dronları ve bir helikopteri test etti. Çalışmaya UH Hilo'dan Roberto Rodriguez III ve Olivia Jarvis ile ABD Orman Servisi'nden M. Tracy Johnson da katıldı. Denemeler, Hawaii Adası'ndaki Upper Waiākea ve Olaʻa orman koruma alanlarında yapıldı.

Sonuçlar Ne Gösterdi?

Araştırmacılara göre dört böcek taşıma birimine sahip küçük bir dron sistemiyle yapılan uygulama, istilanın yoğun olduğu ova ormanında yerden sırıkla yapılan uygulamadan neredeyse 5 kat daha hızlıydı. Dronla uygulama yapılan ağaçlarda, bir yıl sonra böceğin oluşturduğu ur oluşumlarının görülme oranı yüzde 63'e ulaşırken yerden uygulama yapılan ağaçlarda bu oran yüzde 38'de kaldı.

Araştırmacılar, bu farkın böceklerin ağaçların daha yüksek ve merkezi noktalarına bırakılabilmesiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri de yapraklarda oluşan urların tespit edilmesine ve böceğin ormandaki yayılımının izlenmesine yardımcı oldu.