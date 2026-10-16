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Yaşam
Ağaçların Tepesine Drone'larla Böcek Bıraktılar

Ağaçların Tepesine Drone'larla Böcek Bıraktılar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:27
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Hawaii'de bilim insanları, ormanları istila eden bir ağaçla mücadele etmek için sıra dışı bir yöntem denedi: Ağacın doğal düşmanı olan küçük böcekleri dronlarla ağaçların tepesine bıraktılar. Hawaii Üniversitesi Hilo kampüsünden araştırmacıların 2025'te yayımladığı çalışmaya göre havadan uygulama, yerden yapılan yönteme göre neredeyse 5 kat daha hızlı oldu. 

İşte detaylar. 

Hawaii Üniversitesi HiloJournal of Economic Entomology

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Ormanları İstila Eden Ağaç: Çilek Guavası

Ormanları İstila Eden Ağaç: Çilek Guavası

Hikayenin 'kötü karakteri', aslen Güney Amerika'dan gelen çilek guavası (Psidium cattleyanum). Meyvesi için Hawaii'ye getirilen bu ağaç, zamanla ormanlara yayılarak istilacı bir türe dönüştü. Araştırmacılara göre çilek guavası yerli bitkileri sıkıştırıyor, orman yapısını bozuyor ve ormanın sağladığı ekosistem hizmetlerini olumsuz etkiliyor.

Bu ağaçla mücadelede kullanılan yöntemlerden biri ise biyolojik kontrol. Brezilya kökenli küçük bir böcek olan Tectococcus ovatus, çilek guavasının yapraklarında ur benzeri şişlikler (gal) oluşturuyor ve Hawaii'de bu ağaca karşı onaylı bir biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılıyor. Ancak bu böcekler bugüne kadar yalnızca yerden, el yordamıyla ağaçlara bırakılabiliyordu.

Böcekler Dronlarla Ağaçların Tepesine Bırakıldı

Böcekler Dronlarla Ağaçların Tepesine Bırakıldı

Hawaii Üniversitesi Hilo'dan coğrafya ve çevre bilimi profesörü Ryan Perroy liderliğindeki ekip, böcekleri havadan bırakmak için dronları ve bir helikopteri test etti. Çalışmaya UH Hilo'dan Roberto Rodriguez III ve Olivia Jarvis ile ABD Orman Servisi'nden M. Tracy Johnson da katıldı. Denemeler, Hawaii Adası'ndaki Upper Waiākea ve Olaʻa orman koruma alanlarında yapıldı.

Sonuçlar Ne Gösterdi?

Araştırmacılara göre dört böcek taşıma birimine sahip küçük bir dron sistemiyle yapılan uygulama, istilanın yoğun olduğu ova ormanında yerden sırıkla yapılan uygulamadan neredeyse 5 kat daha hızlıydı. Dronla uygulama yapılan ağaçlarda, bir yıl sonra böceğin oluşturduğu ur oluşumlarının görülme oranı yüzde 63'e ulaşırken yerden uygulama yapılan ağaçlarda bu oran yüzde 38'de kaldı.

Araştırmacılar, bu farkın böceklerin ağaçların daha yüksek ve merkezi noktalarına bırakılabilmesiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri de yapraklarda oluşan urların tespit edilmesine ve böceğin ormandaki yayılımının izlenmesine yardımcı oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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