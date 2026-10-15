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Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde: Kaliforniya'da Fayların Kesiştiği "Deprem Kapısı"

Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde: Kaliforniya'da Fayların Kesiştiği "Deprem Kapısı"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:09
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Kaliforniya'nın güneyindeki San Andreas ve San Jacinto fay sistemlerinde biriken tektonik gerilim, yeni bir araştırmaya göre bazı kesimlerde son 1.000 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, iki fayın buluştuğu Cajon Geçidi'yle ilgili. Bilim insanları bu bölgeyi bir 'deprem kapısı' olarak tanımlıyor. Çünkü büyük bir deprem burada durabilir ya da bir faydan diğerine ilerleyebilir. Peki, bu geçit neden bu kadar önemli?

İşte detaylar. 

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Deprem Kapısı: İki Fayın Buluştuğu Nokta

Deprem Kapısı: İki Fayın Buluştuğu Nokta

Güney Kaliforniya'daki Cajon Geçidi, San Andreas Fayı ile San Jacinto Fay sisteminin birbirine yaklaştığı kritik bir bölge. Araştırmacılara göre bu kavşak, büyük bir deprem sırasında adeta bir kapı gibi davranabiliyor: Kırılma burada durabiliyor ya da bir faydan diğerine ilerleyebiliyor.

Bu geçidin kırılmayı durdurup durdurmayacağını etkileyen faktörlerden biri, iki fayın gerilim seviyeleri arasındaki fark. Araştırmanın modeline göre San Jacinto Bernardino ve Mojave South kesimlerindeki gerilim seviyeleri birbirine yaklaştığında, iki fay sistemini kapsayan ortak kırılmalar görülebiliyor. Ancak bu durum, gelecekte mutlaka böyle bir deprem yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Geçmiş Depremler Ne Gösteriyor?

Tarihsel kayıtlar, bu kapının iki yönlü çalıştığını gösteriyor. 1857'deki 7,9 büyüklüğündeki Fort Tejon depremi, San Andreas Fayı boyunca yaklaşık 330 kilometrelik bir bölümü kırdı ancak Cajon Geçidi'ni aşmadı. 1812'deki Wrightwood depreminde ise kırılmanın geçidi aşarak birden fazla fay kesimini kapsadığı düşünülüyor.

'Cajon Geçidi depremleri basitçe durdurmuyor ya da yönlendirmiyor.' - Dr. Liliane Burkhard, Bern Üniversitesi

Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde

Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde

Bern Üniversitesi'nden Dr. Liliane Burkhard liderliğinde, Hawaii Üniversitesi, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden bilim insanlarının katıldığı çalışma, 3 Haziran 2026'da Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlandı.

Ekip, fayların geçmişte nasıl davrandığını anlamak için fizik temelli bir bilgisayar modeli oluşturdu. Modelde eski depremlere ilişkin tarihsel kayıtlar, radyokarbon tarihleme sonuçları ve ağaç halkalarından elde edilen bilgiler kullanıldı. Araştırmaya göre, incelenen son 1.000 yıllık dönemde bölgede 6,4 ve üzeri büyüklükte 36 deprem yaşandı.

Rakamlar Ne Söylüyor?

Modele göre fay sisteminin birçok bölümünde gerilim, son bin yılda görülen en yüksek değerlere ulaştı ya da bu değerleri aştı. San Bernardino kesiminde gerilim yaklaşık 3,6 megapaskala ulaşırken, komşu Mojave South kesiminde 2,8 megapaskal olarak hesaplandı.

Kısacası uzmanlara göre, 'Sistem kritik düzeyde gerilmiş durumda.'

Büyük Deprem Ne Zaman Olacak?

Büyük Deprem Ne Zaman Olacak?

Araştırmacılar, çalışmanın bir deprem tahmini olmadığının altını özellikle çiziyor. Model, depremin ne zaman olacağını ya da hangi senaryonun gerçekleşeceğini söylemiyor. Yalnızca olası senaryoların hangi koşullarda ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Yine de olası bir senaryonun etkisi küçümsenmiyor. Cajon Geçidi'nden geçerek iki fayı birden kıran bir deprem, tek bir fayda kalan depreme göre çok daha yıkıcı olabilir. Böyle bir depremin Los Angeles, San Bernardino, Riverside ve Coachella Vadisi gibi milyonlarca insanın yaşadığı bölgeleri etkileyebileceği belirtiliyor. Geçitten geçen karayolu, demiryolu ve enerji hatları da risk altındaki altyapılar arasında.

Model Başka Fay Kavşaklarında da Kullanılabilir

Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemin yalnızca Kaliforniya'ya özgü olmadığını ve dünyanın farklı yerlerindeki fay kavşaklarında da deprem tehlikesini değerlendirmek için kullanılabileceğini belirtiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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