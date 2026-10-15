Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde: Kaliforniya'da Fayların Kesiştiği "Deprem Kapısı"
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Kaliforniya'nın güneyindeki San Andreas ve San Jacinto fay sistemlerinde biriken tektonik gerilim, yeni bir araştırmaya göre bazı kesimlerde son 1.000 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, iki fayın buluştuğu Cajon Geçidi'yle ilgili. Bilim insanları bu bölgeyi bir 'deprem kapısı' olarak tanımlıyor. Çünkü büyük bir deprem burada durabilir ya da bir faydan diğerine ilerleyebilir. Peki, bu geçit neden bu kadar önemli?
İşte detaylar.
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Deprem Kapısı: İki Fayın Buluştuğu Nokta
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Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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