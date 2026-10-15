Gerilim Son 1.000 Yılın Zirvesinde: Kaliforniya'da Fayların Kesiştiği "Deprem Kapısı"

Güney Kaliforniya'daki Cajon Geçidi, San Andreas Fayı ile San Jacinto Fay sisteminin birbirine yaklaştığı kritik bir bölge. Araştırmacılara göre bu kavşak, büyük bir deprem sırasında adeta bir kapı gibi davranabiliyor: Kırılma burada durabiliyor ya da bir faydan diğerine ilerleyebiliyor.

Bu geçidin kırılmayı durdurup durdurmayacağını etkileyen faktörlerden biri, iki fayın gerilim seviyeleri arasındaki fark. Araştırmanın modeline göre San Jacinto Bernardino ve Mojave South kesimlerindeki gerilim seviyeleri birbirine yaklaştığında, iki fay sistemini kapsayan ortak kırılmalar görülebiliyor. Ancak bu durum, gelecekte mutlaka böyle bir deprem yaşanacağı anlamına gelmiyor.

Geçmiş Depremler Ne Gösteriyor?

Tarihsel kayıtlar, bu kapının iki yönlü çalıştığını gösteriyor. 1857'deki 7,9 büyüklüğündeki Fort Tejon depremi, San Andreas Fayı boyunca yaklaşık 330 kilometrelik bir bölümü kırdı ancak Cajon Geçidi'ni aşmadı. 1812'deki Wrightwood depreminde ise kırılmanın geçidi aşarak birden fazla fay kesimini kapsadığı düşünülüyor.

'Cajon Geçidi depremleri basitçe durdurmuyor ya da yönlendirmiyor.' - Dr. Liliane Burkhard, Bern Üniversitesi