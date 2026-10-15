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Vinçle Tekneye Alındı: Edirne'de Balıkçıların Ağına 350 Kiloluk Köpek Balığı Takıldı!

Vinçle Tekneye Alındı: Edirne'de Balıkçıların Ağına 350 Kiloluk Köpek Balığı Takıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:38
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Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında ağ çeken balıkçıları büyük bir sürpriz bekliyordu. Balıkçı Emin Hasan Topal'ın ağına yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 350 kilo ağırlığında bir boz camgöz köpek balığı takıldı. Teknedekilerin yaklaşık bir saatlik çabasıyla güverteye alınan dev balık, ağdan kurtarıldıktan sonra yeniden denize bırakıldı. 

İşte detaylar. 

Kaynak: DHA

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Bir Saatlik Mücadeleyle Tekneye Alındı

Bir Saatlik Mücadeleyle Tekneye Alındı

Olay, Saros Körfezi kıyısındaki Enez'den denize açılan bir balıkçı teknesinde yaşandı. Ağlarını toplayan Emin Hasan Topal ve teknedekiler, ağın beklenmedik şekilde ağırlaştığını fark etti. Ağa takılan şeyin yaklaşık 2,5 metre boyunda, 350 kilo ağırlığında bir boz camgöz köpek balığı olduğu ortaya çıktı.

Dev balığı tekneye almak hiç de kolay olmadı. Teknedekiler yaklaşık bir saat boyunca uğraştı ve köpek balığını ancak caraskal vinç yardımıyla güverteye çıkarabildi. Topal, DHA muhabirlerine yaptığı açıklamada

'Ağlarımıza takılan köpek balığını caraskal vinçle zor tekneye aldık. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştik. Biz de şaşırdık.' dedi. 

Balıkçılar, köpek balığını ağdan kurtardıktan sonra yeniden denize bıraktı.

Peki Boz Camgöz İnsanlar İçin Tehlikeli mi?

Peki Boz Camgöz İnsanlar İçin Tehlikeli mi?

Bilimsel adı Hexanchus griseus olan boz camgöz, en dikkat çekici özelliğini adından da tahmin edebileceğiniz bir detayda saklıyor: Köpek balıklarının çoğunda beş solungaç yarığı bulunurken bu türde altı tane var. Genellikle 180 ile 1.100 metre arasındaki derin sularda yaşayan tür, geceleri beslenmek için daha sığ sulara yükselebiliyor.

Boz camgözler 5,5 metre boya ulaşabiliyor; en büyük bireylerin 6 metreye ve 1 tona yaklaştığı biliniyor. Enez'de yakalanan 2,5 metrelik örnek bu açıdan henüz orta boy sayılır. Tür, kışkırtılmadığı sürece insanlar için zararsız kabul ediliyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ise boz camgözü küresel ölçekte 'tehdide yakın' türler arasında gösteriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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