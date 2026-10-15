Vinçle Tekneye Alındı: Edirne'de Balıkçıların Ağına 350 Kiloluk Köpek Balığı Takıldı!

Bilimsel adı Hexanchus griseus olan boz camgöz, en dikkat çekici özelliğini adından da tahmin edebileceğiniz bir detayda saklıyor: Köpek balıklarının çoğunda beş solungaç yarığı bulunurken bu türde altı tane var. Genellikle 180 ile 1.100 metre arasındaki derin sularda yaşayan tür, geceleri beslenmek için daha sığ sulara yükselebiliyor.

Boz camgözler 5,5 metre boya ulaşabiliyor; en büyük bireylerin 6 metreye ve 1 tona yaklaştığı biliniyor. Enez'de yakalanan 2,5 metrelik örnek bu açıdan henüz orta boy sayılır. Tür, kışkırtılmadığı sürece insanlar için zararsız kabul ediliyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ise boz camgözü küresel ölçekte 'tehdide yakın' türler arasında gösteriyor.