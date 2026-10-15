Vinçle Tekneye Alındı: Edirne'de Balıkçıların Ağına 350 Kiloluk Köpek Balığı Takıldı!
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Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında ağ çeken balıkçıları büyük bir sürpriz bekliyordu. Balıkçı Emin Hasan Topal'ın ağına yaklaşık 2,5 metre boyunda ve 350 kilo ağırlığında bir boz camgöz köpek balığı takıldı. Teknedekilerin yaklaşık bir saatlik çabasıyla güverteye alınan dev balık, ağdan kurtarıldıktan sonra yeniden denize bırakıldı.
İşte detaylar.
Kaynak: DHA
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Bir Saatlik Mücadeleyle Tekneye Alındı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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