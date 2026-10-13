Yaz Yağışları Yüzde 94 Arttı Ama Bazı Bölgeler 60 Yılın En Kurak Yazını Yaşadı

Bölgelere bakıldığında yaz yağışlarının yalnızca Akdeniz ve Doğu Anadolu'da normalin üzerine çıktığı görülüyor. Akdeniz'de 55,3 milimetre yağış düştü ve normalin yüzde 48 üzerine çıkıldı. Doğu Anadolu'da ise 60,1 milimetreyle normalin yüzde 8 üzerinde yağış kaydedildi. Bu iki bölgede ve Marmara'da yağışlar geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

Normale göre en büyük düşüşler Marmara ve Ege'de yaşandı. Marmara'da yağış normalin yüzde 59, Ege'de yüzde 34 altında kaldı. İç Anadolu yüzde 6, Karadeniz ise yüzde 9 eksikle yazı kapattı. Yine de Karadeniz, 120,3 milimetreyle en çok yağış alan bölge oldu.

En Çok Yağış Hangi İle Düştü?

Yazın en yağışlı ili 304,4 milimetreyle Rize oldu, onu 276 milimetreyle Ardahan izledi. Samsun, Denizli, Burdur, Mersin, Osmaniye, Adana ve Hatay ile Kemer ve Elmalı çevresinde yağışlar normalin yüzde 60'tan fazla üzerine çıktı.