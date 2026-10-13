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Yaz Yağışları Yüzde 94 Arttı Ama Bazı Bölgeler 60 Yılın En Kurak Yazını Yaşadı

Yaz Yağışları Yüzde 94 Arttı Ama Bazı Bölgeler 60 Yılın En Kurak Yazını Yaşadı

hava durumu Yağış Yağmur
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alansal yağış verilerine göre Türkiye'de 2026 yazında düşen yağış, kurak geçen 2025 yazına göre yüzde 94 arttı. Ancak bu artış, yağışların normal seviyeye ulaştığı anlamına gelmiyor.

Yedi bölgeden yalnızca ikisinde yağış normalin üzerine çıkarken Güneydoğu Anadolu'da kuraklık derinleşti. Şırnak, son 60 yılın en düşük yaz yağışını kaydetti. 

İşte detaylar. 

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Yağışlar Geçen Yıla Göre Neredeyse İkiye Katlandı

Yağışlar Geçen Yıla Göre Neredeyse İkiye Katlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 18 Eylül'de güncellediği verilere göre Türkiye genelinde 2026 yazında metrekareye ortalama 58,3 milimetre yağış düştü. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam yalnızca 30 milimetrede kalmıştı. Yani yağışlar bir yılda yüzde 94 arttı.

Tablonun öbür yüzündeyse normaller var. 1991-2020 ortalamasına göre Türkiye'de yaz aylarında normalde 64 milimetre yağış bekleniyor. Bu yaz düşen miktar, normalin yüzde 9 altında kaldı.

Veriler Nasıl Hesaplandı?

MGM, alansal yağışı istasyonlarda ölçülen değerlerden yola çıkarak hesaplıyor. Kurum, verilerin henüz kalite kontrolünden geçmediğini ve yuvarlama nedeniyle yüzdelerde ±1'lik sapma olabileceğini de not ediyor.

Hangi Bölgeye Ne Kadar Yağış Düştü?

Hangi Bölgeye Ne Kadar Yağış Düştü?

Bölgelere bakıldığında yaz yağışlarının yalnızca Akdeniz ve Doğu Anadolu'da normalin üzerine çıktığı görülüyor. Akdeniz'de 55,3 milimetre yağış düştü ve normalin yüzde 48 üzerine çıkıldı. Doğu Anadolu'da ise 60,1 milimetreyle normalin yüzde 8 üzerinde yağış kaydedildi. Bu iki bölgede ve Marmara'da yağışlar geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

Normale göre en büyük düşüşler Marmara ve Ege'de yaşandı. Marmara'da yağış normalin yüzde 59, Ege'de yüzde 34 altında kaldı. İç Anadolu yüzde 6, Karadeniz ise yüzde 9 eksikle yazı kapattı. Yine de Karadeniz, 120,3 milimetreyle en çok yağış alan bölge oldu.

En Çok Yağış Hangi İle Düştü?

Yazın en yağışlı ili 304,4 milimetreyle Rize oldu, onu 276 milimetreyle Ardahan izledi. Samsun, Denizli, Burdur, Mersin, Osmaniye, Adana ve Hatay ile Kemer ve Elmalı çevresinde yağışlar normalin yüzde 60'tan fazla üzerine çıktı.

Güneydoğu'da Kuraklık Sürüyor: 60 Yılın En Düşük Yaz Yağışı

Güneydoğu'da Kuraklık Sürüyor: 60 Yılın En Düşük Yaz Yağışı

Yazın en kurak bölgesi yine Güneydoğu Anadolu oldu. Bölgede yaz boyunca yalnızca 3,9 milimetre yağış düştü; bu, normalin yüzde 67 altında. MGM verilerine göre bölgede yaz yağışları 8 yıldır üst üste normalin altında kalıyor.

Rekor düşüşler de bu bölgeden geldi. Şırnak son 60 yılın, Mardin ve Batman ise son 42 yılın en düşük yaz yağışını kaydetti.

Normalin Yüzde 80'inden Fazla Altında Kalan Yerler

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'nin yanında batıdaki Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de de yağışlar normalin yüzde 80'inden fazla altında kaldı. Kaş ve Fethiye çevresi de bu listede yer aldı.

Kısacası: Yağmur geçen yıla göre arttı ama kuraklık tablosu henüz değişmedi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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