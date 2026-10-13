Yaz Yağışları Yüzde 94 Arttı Ama Bazı Bölgeler 60 Yılın En Kurak Yazını Yaşadı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alansal yağış verilerine göre Türkiye'de 2026 yazında düşen yağış, kurak geçen 2025 yazına göre yüzde 94 arttı. Ancak bu artış, yağışların normal seviyeye ulaştığı anlamına gelmiyor.
Yedi bölgeden yalnızca ikisinde yağış normalin üzerine çıkarken Güneydoğu Anadolu'da kuraklık derinleşti. Şırnak, son 60 yılın en düşük yaz yağışını kaydetti.
İşte detaylar.
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Yağışlar Geçen Yıla Göre Neredeyse İkiye Katlandı
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Hangi Bölgeye Ne Kadar Yağış Düştü?
Güneydoğu'da Kuraklık Sürüyor: 60 Yılın En Düşük Yaz Yağışı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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