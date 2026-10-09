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Manifest Tralala Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Manifest Tralala Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 09:04
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Türkiye'nin kız grubu Manifest, ilk İngilizce şarkısı 'Tralala' ile dinleyicilerle buluştu. 9 Ekim'de yayımlanan şarkı, grubun uluslararası arenaya açılan ilk adımı olarak görülüyor. Manifest, 16 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley'de İngiltere'deki ilk büyük konserini verecek. 

Manifest artık dünya sahnesinde!

İşte Manifest'in Tralala şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi.

Manifest - Tralala Şarkı Sözleri

Manifest - Tralala Şarkı Sözleri

Can't get your eyes of my, um, tra-la-la

Look like an angel, God bless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my

Didn't mean to ask for attention when I came by

In the same location on the same night

Build up that tension, oh, day by day, oh

I know, you want what you can't get

That's the law of attraction

You're not getting that satisfaction

I'll be driving you crazy, oh, play by play, oh

You can't help but notice me (Ah)

I can't help but notice you (You; Da-da-da-da-da)

You can't look away from me (Mm, ayy)

Feel your eyes all over you

Can't get your eyes of my, um, tra-la-la

Look like an angel, God bless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Can't get your eyes of my)

I do it on purpose

Now you look a little bit nervous (Yeah)

You're watching every movement

To the right, to the left, to the right, to the right, right

You're trying calm your lady down

I'm messing with you on the daily now

All it takes is one look

Start a fight with your girl everytime I'm around, 'round

You can't help but notice me (Mm, ah)

I can't help but notice you (Da-da-da-da)

Building up that fantasy (Ah)

Feel your eyes all over you

Can't get your eyes of my, um, tra-la-la

Look like an angel, God bless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Can't get your eyes of my, tra-la-la)

My friends know your friends

And we got a lot of intel on the weekends

Where you going out? I'm dressed up and I'll be there

Whoops, it must be a coincidence

And then your friends see my friends

Now we're pulling up, same club, same wristband

It's so obvious that you wanted this

And I love messing with your confidence

You can't help but notice me (Mm, ah)

I can't help but notice you (Da-da-da-da)

You can't look away from me (Ah)

Feel your eyes all over you

Can't get your eyes of my, um, tra-la-la

Look like an angel, God bless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra (La-la-la-la-la-la-la)

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Ooh)

Can't get your eyes of my, um, tra-la-la

Look like an angel, God bless, mashallah (Ah)

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my (Uh-ooh)

Can't get your eyes of my, um, tra-la-la (Ah)

Look like an angel, God bless, mashallah, mm-mm

Move to the beat, it goes dum-da-ra-ra

Can't get your eyes of my

Can't get your eyes of my, tra-la-la

Manifest - Tralala Türkçe Çevirisi

Manifest - Tralala Türkçe Çevirisi

[Giriş: Lidya]

Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la

Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

[Bölüm 1: Sueda, Hilal]

Geldiğimde dikkat çekmek gibi bir niyetim yoktu

Aynı gecede, aynı yerde

O gerilimi artır, oh, gün geçtikçe, oh

Biliyorum, elde edemediğini istiyorsun

Bu çekim yasası böyle işler

O tatmini elde edemeyeceksin

Sеni çıldırtıyor olacağım, oh, adım adım, oh

[Ön Nakarat: Mina]

Beni fark etmemen imkansız (Ah)

Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)

Benden gözlerini alamıyorsun (Mm, ayy)

Gözlerini her yerinde hissediyorum

[Nakarat: Sueda, Hilal]

Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la

Bir melek gibi görünüyorum, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

Gözlerini üzerimden alamıyorsun (Gözlerini üzerimden alamıyorsun)

[Bölüm 2: Lidya, Mina]

Bunu bilerek yapıyorum

Şimdi biraz gergin görünüyorsun (Evet)

Her hareketimi izliyorsun

Sağa, sola, sağa, sağa, sağa

Sevgilini sakinleştirmeye çalışıyorsun

Artık her gün seninle uğraşıyorum

Tek bir bakış yeterli

Ben etraftayken her seferinde kız arkadaşınla kavga başlatıyorsun, etrafımda.

[Ön Nakarat: Esin]

Beni fark etmemen imkansız (Ah)

Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)

O fanteziyi kuruyorum (Ah)

Gözlerini her yerinde hissediyorum

[Nakarat: Hilal]

Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la

Bir melek gibi görünüyorum, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

Gözlerini üzerimden alamıyorsun (Gözlerini üzerimden alamıyorsun, la-la-la)

[Bölüm 3: Zeynep]

Arkadaşlarım senin arkadaşlarını tanıyor

Ve hafta sonları hakkında çok fazla bilgi topluyoruz

Nereye çıkıyorsun? Ben şık giyindim ve orada olacağım

Eyvah, bu bir tesadüf olmalı

Ve sonra arkadaşların benim arkadaşlarımı görüyor

Şimdi geliyoruz, aynı kulüp, aynı bileklik

Bunu senin istediğin çok açık

Ve öz güveninle dalga geçmeyi seviyorum

Beni fark etmemen imkansız (Ah)

Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)

Benden gözlerini alamıyorsun (Ah)

Gözlerinin her yerinde olduğunu hissediyorum

Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la

Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor (La-la-la-la-la-la-la)

Gözlerini benden alamıyorsun

Gözlerini benden alamıyorsun (Ooh)

Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la

Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah (Ah)

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini benden alamıyorsun

Gözlerini benden alamıyorsun (Uh-ooh)

Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la (Ah)

Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini benden alamıyorsun

Gözlerini benden alamıyorsun, tra-la-la

Manifest - Tralala Klibi

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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