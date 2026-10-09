Manifest Tralala Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

[Giriş: Lidya]
Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la
Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm
Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor
Gözlerini üzerimden alamıyorsun
Gözlerini üzerimden alamıyorsun
[Bölüm 1: Sueda, Hilal]
Geldiğimde dikkat çekmek gibi bir niyetim yoktu
Aynı gecede, aynı yerde
O gerilimi artır, oh, gün geçtikçe, oh
Biliyorum, elde edemediğini istiyorsun
Bu çekim yasası böyle işler
O tatmini elde edemeyeceksin
Sеni çıldırtıyor olacağım, oh, adım adım, oh
[Ön Nakarat: Mina]
Beni fark etmemen imkansız (Ah)
Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)
Benden gözlerini alamıyorsun (Mm, ayy)
Gözlerini her yerinde hissediyorum
[Nakarat: Sueda, Hilal]
Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la
Bir melek gibi görünüyorum, Allah korusun, maşallah, mm-mm
Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor
Gözlerini üzerimden alamıyorsun
Gözlerini üzerimden alamıyorsun (Gözlerini üzerimden alamıyorsun)
[Bölüm 2: Lidya, Mina]
Bunu bilerek yapıyorum
Şimdi biraz gergin görünüyorsun (Evet)
Her hareketimi izliyorsun
Sağa, sola, sağa, sağa, sağa
Sevgilini sakinleştirmeye çalışıyorsun
Artık her gün seninle uğraşıyorum
Tek bir bakış yeterli
Ben etraftayken her seferinde kız arkadaşınla kavga başlatıyorsun, etrafımda.
[Ön Nakarat: Esin]
Beni fark etmemen imkansız (Ah)
Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)
O fanteziyi kuruyorum (Ah)
Gözlerini her yerinde hissediyorum
[Nakarat: Hilal]
Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la
Bir melek gibi görünüyorum, Allah korusun, maşallah, mm-mm
Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor
Gözlerini üzerimden alamıyorsun
Gözlerini üzerimden alamıyorsun (Gözlerini üzerimden alamıyorsun, la-la-la)
[Bölüm 3: Zeynep]
Arkadaşlarım senin arkadaşlarını tanıyor
Ve hafta sonları hakkında çok fazla bilgi topluyoruz
Nereye çıkıyorsun? Ben şık giyindim ve orada olacağım
Eyvah, bu bir tesadüf olmalı
Ve sonra arkadaşların benim arkadaşlarımı görüyor
Şimdi geliyoruz, aynı kulüp, aynı bileklik
Bunu senin istediğin çok açık
Ve öz güveninle dalga geçmeyi seviyorum
Beni fark etmemen imkansız (Ah)
Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)
Benden gözlerini alamıyorsun (Ah)
Gözlerinin her yerinde olduğunu hissediyorum
Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la
Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm
Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor (La-la-la-la-la-la-la)
Gözlerini benden alamıyorsun
Gözlerini benden alamıyorsun (Ooh)
Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la
Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah (Ah)
Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor
Gözlerini benden alamıyorsun
Gözlerini benden alamıyorsun (Uh-ooh)
Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la (Ah)
Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm
Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor
Gözlerini benden alamıyorsun
Gözlerini benden alamıyorsun, tra-la-la
Yorum Yazın