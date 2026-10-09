Manifest Tralala Şarkı Sözleri ve Türkçe Çevirisi

[Giriş: Lidya]

Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la

Bir melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

[Bölüm 1: Sueda, Hilal]

Geldiğimde dikkat çekmek gibi bir niyetim yoktu

Aynı gecede, aynı yerde

O gerilimi artır, oh, gün geçtikçe, oh

Biliyorum, elde edemediğini istiyorsun

Bu çekim yasası böyle işler

O tatmini elde edemeyeceksin

Sеni çıldırtıyor olacağım, oh, adım adım, oh

[Ön Nakarat: Mina]

Beni fark etmemen imkansız (Ah)

Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)

Benden gözlerini alamıyorsun (Mm, ayy)

Gözlerini her yerinde hissediyorum

[Nakarat: Sueda, Hilal]

Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la

Bir melek gibi görünüyorum, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

Gözlerini üzerimden alamıyorsun (Gözlerini üzerimden alamıyorsun)

[Bölüm 2: Lidya, Mina]

Bunu bilerek yapıyorum

Şimdi biraz gergin görünüyorsun (Evet)

Her hareketimi izliyorsun

Sağa, sola, sağa, sağa, sağa

Sevgilini sakinleştirmeye çalışıyorsun

Artık her gün seninle uğraşıyorum

Tek bir bakış yeterli

Ben etraftayken her seferinde kız arkadaşınla kavga başlatıyorsun, etrafımda.

[Ön Nakarat: Esin]

Beni fark etmemen imkansız (Ah)

Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)

O fanteziyi kuruyorum (Ah)

Gözlerini her yerinde hissediyorum

[Nakarat: Hilal]

Gözlerini üzerimden alamıyorsun, um, tra-la-la

Bir melek gibi görünüyorum, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini üzerimden alamıyorsun

Gözlerini üzerimden alamıyorsun (Gözlerini üzerimden alamıyorsun, la-la-la)

[Bölüm 3: Zeynep]

Arkadaşlarım senin arkadaşlarını tanıyor

Ve hafta sonları hakkında çok fazla bilgi topluyoruz

Nereye çıkıyorsun? Ben şık giyindim ve orada olacağım

Eyvah, bu bir tesadüf olmalı

Ve sonra arkadaşların benim arkadaşlarımı görüyor

Şimdi geliyoruz, aynı kulüp, aynı bileklik

Bunu senin istediğin çok açık

Ve öz güveninle dalga geçmeyi seviyorum

Beni fark etmemen imkansız (Ah)

Seni fark etmemem imkansız (Sen; Da-da-da-da-da)

Benden gözlerini alamıyorsun (Ah)

Gözlerinin her yerinde olduğunu hissediyorum

Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la

Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor (La-la-la-la-la-la-la)

Gözlerini benden alamıyorsun

Gözlerini benden alamıyorsun (Ooh)

Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la

Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah (Ah)

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini benden alamıyorsun

Gözlerini benden alamıyorsun (Uh-ooh)

Gözlerini benden alamıyorsun, um, tra-la-la (Ah)

Melek gibi görünüyorsun, Allah korusun, maşallah, mm-mm

Ritme ayak uydur, dum-da-ra-ra diye gidiyor

Gözlerini benden alamıyorsun

Gözlerini benden alamıyorsun, tra-la-la