Mabel Matiz Perperişan Şarkı Sözleri! Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli mi Talep Edildi?

“Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?” diyen Maya Karaca'nın sözlerini ise Matiz, '40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar.' yorumuyla paylaşmıştı.

İşte, Matiz ile annesi arasındaki diyaloğun devamı:

'Ay anne' dedim. 'Yakalarsam muah muah' ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum. Anneciğim tabii yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. O yüzden arada böyle küçük de olsa beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz'