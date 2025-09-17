Mabel Matiz Perperişan Şarkı Sözleri! Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli mi Talep Edildi?
Ko Shin Moon & Mabel Matiz iş birliğiyle 5 Eylül 2025 tarihinde dijital platformlarda yayımlanan 'Perperişan' şarkısı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Mabel Matiz, şarkının sözlerini annesi Maya Karaca’nın müstehcen bulduğunu söylemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Matiz’in Perperişan şarkısı için mahkemeye dilekçe verdi. Erişim engeli talep edilen şarkının sözleri ise merak konusu oldu.
İşte, Mabel Matiz'in Perperişan şarkısının sözleri...
Ko Shin Moon & Mabel Matiz "Perperişan" Şarkı Sözleri
Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli mi Getirildi?
Mabel Matiz'in annesi Maya Karaca, Perperişan'a "Biraz müstehcen mi?” yorumunda bulunmuştu!
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
