Mabel Matiz Perperişan Şarkı Sözleri! Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli mi Talep Edildi?

Elif ÇAMLIBEL
17.09.2025 - 21:39

Ko Shin Moon & Mabel Matiz iş birliğiyle 5 Eylül 2025 tarihinde dijital platformlarda yayımlanan 'Perperişan' şarkısı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Mabel Matiz, şarkının sözlerini annesi Maya Karaca’nın müstehcen bulduğunu söylemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Matiz’in Perperişan şarkısı için mahkemeye dilekçe verdi. Erişim engeli talep edilen şarkının sözleri ise merak konusu oldu. 

İşte, Mabel Matiz'in Perperişan şarkısının sözleri...

Ko Shin Moon & Mabel Matiz "Perperişan" Şarkı Sözleri

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan 'Üstüne atla da'

'Sal kuşu hanesine'

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli mi Getirildi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti. 

Bakanlık, şarkının aile yapısına zarar verebileceğini ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların CİMER üzerinden şarkının 'Türk aile değerlerine aykırı olduğunu' şikayet ettiği de belirtildi. 

Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) erişim engeli kararının uygulanması için başvurdu.

Mabel Matiz'in annesi Maya Karaca, Perperişan'a "Biraz müstehcen mi?” yorumunda bulunmuştu!

“Oğlum çok beğendim, müziğine bayıldım ama sözler biraz müstehcen mi?” diyen Maya Karaca'nın sözlerini ise Matiz, '40 yaşına da gelseniz annenizden o onayı mutlaka alıyorsunuz arkadaşlar.' yorumuyla paylaşmıştı.

İşte, Matiz ile annesi arasındaki diyaloğun devamı: 

'Ay anne' dedim. 'Yakalarsam muah muah' ile büyümüş bir insan olarak... Şahındandır diyorum. Anneciğim tabii yazık o benim karşılaşacağım olası ve muhtemel zorluklarla ilintili yürek çarpıntısı yaşadığı için sık sık. O yüzden arada böyle küçük de olsa beni mıncırıyor ama iyi ki var, iyi ki var annelerimiz'

Şarkı, aynı zamanda Ko Shin Moon’un 17 Ekim 2025 tarihinde çıkacağı duyurulan “Sin” adlı albümünde yer alacak.

