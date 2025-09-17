onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlıktan Mabel Matiz’in 'Perperişan' Şarkısına Erişim Engeli Talep Edildi

Bakanlıktan Mabel Matiz’in 'Perperişan' Şarkısına Erişim Engeli Talep Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 21:01

Türkiye’de bu kez bir şarkı için erişim engeli talebi gündeme geldi. Mahkemelerin genellikle sosyal medya ve haber sitelerine uyguladığı bu kararlar, milli güvenlik, kamu düzeni ya da kişilik hakları gerekçesiyle alınıyor. Çoğu zaman tekil içeriklere yönelik olsa da kimi durumlarda tüm platformlar kapatılabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya platformlarından alışkın olduğumuz "erişim engeli" bu kez bir şarkı için istendi.

Sosyal medya platformlarından alışkın olduğumuz "erişim engeli" bu kez bir şarkı için istendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısı için 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Bakanlık mahkemeye dilekçe verdi, vatandaşlar CİMER'e şikayet etti

Bakanlık mahkemeye dilekçe verdi, vatandaşlar CİMER'e şikayet etti

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının aile yapısına zarar verebileceği, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumsal infiale yol açabileceği öne sürüldü. Vatandaşların CİMER aracılığıyla yaptığı başvurularda şarkı sözlerinin “Türk aile değerlerine aykırı” olduğu yönünde şikayetler bulunduğu belirtildi. Dilekçede ayrıca, kararın uygulanabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın