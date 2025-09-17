Bakanlıktan Mabel Matiz’in 'Perperişan' Şarkısına Erişim Engeli Talep Edildi

Türkiye’de bu kez bir şarkı için erişim engeli talebi gündeme geldi. Mahkemelerin genellikle sosyal medya ve haber sitelerine uyguladığı bu kararlar, milli güvenlik, kamu düzeni ya da kişilik hakları gerekçesiyle alınıyor. Çoğu zaman tekil içeriklere yönelik olsa da kimi durumlarda tüm platformlar kapatılabiliyor.