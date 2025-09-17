Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türk Bayraklı Ojeleri Gündem Oldu
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı' sergisini ziyaret etti. Ziyaret esnasında dikkat çeken bir nokta vardı: Japonya Prensesi’nin ojeleri… Akiko Mikasa’nın Türk bayraklı ojeleri gündem oldu.
Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye’yi ziyaret etti.
Japonya Prensesi'nin Türk bayraklı ojeleri gündem oldu.
O yorumlardan bazıları şöyle oldu:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
