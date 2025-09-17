onedio
Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın Türk Bayraklı Ojeleri Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.09.2025 - 16:07

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı' sergisini ziyaret etti. Ziyaret esnasında dikkat çeken bir nokta vardı: Japonya Prensesi’nin ojeleri… Akiko Mikasa’nın Türk bayraklı ojeleri gündem oldu.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye’yi ziyaret etti.

Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezdi. Prenses Akiko, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve eğilerek saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Prenses Akiko, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Japonya Prensesi'nin Türk bayraklı ojeleri gündem oldu.

Prenses Akiko Mikasa'nın ziyaretinde objektiflere Türk bayrakları ojeleri yansıdı. El tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çeken Prenses, sosyal medyada gündem oldu.

O yorumlardan bazıları şöyle oldu:

