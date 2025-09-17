onedio
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Paylaşımına Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
17.09.2025 - 14:49

Üsküdar Üniversitesi kurucusu ve rektörü Nevzat Tarhan Instagram hesabına attığı görsel ve bu görselin açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti. Son zamanlarda giyim tarzları nedeniyle pek çok kişinin tanımadığı kişiler tarafından uyarıldığını ve şiddet gördüğünü belirten sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Tarhan gönderinin yanlış anlaşıldığına dair bir yorumda bulundu.

Paylaşımda kullanılan görsel şöyle;

Tarhan'ın açıklaması ise şöyle;

'Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım'

Tepkiler ise gecikmedi.

Tarhan tepkilerin ardından bir mesaj yayınladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
