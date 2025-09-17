Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın Paylaşımına Tepki Yağdı
Üsküdar Üniversitesi kurucusu ve rektörü Nevzat Tarhan Instagram hesabına attığı görsel ve bu görselin açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti. Son zamanlarda giyim tarzları nedeniyle pek çok kişinin tanımadığı kişiler tarafından uyarıldığını ve şiddet gördüğünü belirten sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Tarhan gönderinin yanlış anlaşıldığına dair bir yorumda bulundu.
Paylaşımda kullanılan görsel şöyle;
Tepkiler ise gecikmedi.
Tarhan tepkilerin ardından bir mesaj yayınladı.
