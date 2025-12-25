50 Euro Bahşiş Sevinci Kısa Sürdü: Telefonla Arayarak 45 Euroyu Geri İstedi
Kayseri’deki Erciyes Dağı’nda bulunan kayak merkezine gelen turist, ailesiyle birlikte yemek yediği restoranda garsona 50 euro (2 bin 531 lira) bahşiş verdi. Sonrasında işletmeyi telefonla arayan turist, 50 lira vermek isterken yanlışlıkla 50 euro verdiğini söyleyerek 45 euroyu geri istedi. Turistin talebi karşısında şaşıran garson Muhammed Aytekin, 45 euroyu banka hesabı üzerinden geri gönderdi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Telefonla arayarak paranın geri gönderilmesini talep etti.
