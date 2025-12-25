onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
50 Euro Bahşiş Sevinci Kısa Sürdü: Telefonla Arayarak 45 Euroyu Geri İstedi

50 Euro Bahşiş Sevinci Kısa Sürdü: Telefonla Arayarak 45 Euroyu Geri İstedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 09:22

Kayseri’deki Erciyes Dağı’nda bulunan kayak merkezine gelen turist, ailesiyle birlikte yemek yediği restoranda garsona 50 euro (2 bin 531 lira) bahşiş verdi. Sonrasında işletmeyi telefonla arayan turist, 50 lira vermek isterken yanlışlıkla 50 euro verdiğini söyleyerek 45 euroyu geri istedi. Turistin talebi karşısında şaşıran garson Muhammed Aytekin, 45 euroyu banka hesabı üzerinden geri gönderdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Erciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen bir turist aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana geldi.

Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi.

Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekândan çıkmadan Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı.

Telefonla arayarak paranın geri gönderilmesini talep etti.

Telefonla arayarak paranın geri gönderilmesini talep etti.

Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 avro verdiklerini söyledi.

Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 avrosunu hesaba göndermesini istedi.

Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 avro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi.

İlk kez başına böyle bir durumun geldiğini anlatan Aytekin, 'Bir iskender, bir sütlü kavurma ve tavuk dürüm yediler. Müşteriyle ilgilendim, daha sonra hesabı ödediler. Giderken de 50 avro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 50 avro 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar.' diye konuştu.

Müşterinin bir gün sonra kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aytekin, 'İşletmenin numarasından bize ulaşıp 50 lira yerine yanlışlıkla 50 avro bahşiş verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamızı istediler. Biz tabii ki bu isteği kabul ettik, hatta onlara paranın tamamını göndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Daha sonra tanıdıklarından birinin hesap bilgilerini bize yolladılar. Ben de 45 avronun Türk lirası karşılığını belirtilen hesaba gönderdim. Çok teşekkür ettiler.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın