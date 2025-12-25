25 Aralık Meteoroloji Hava Durumu: Yoğun Kar Yağışı Öncesi Son Gün
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre Türkiye’de bugün yurdun batısı ve Karadeniz’de yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar, Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı için vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalı. Türkiye, cuma günü itibarıyla ise yoğun kar yağışının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları düşecek ve 20’den fazla kentte kar yağışı meydana gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de sıcaklıklar bu yıl son kez mevsim normallerinin üzerinde olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarın 20’den fazla kentte kar ve karla karışık yağmur görülecek.
25 Aralık Perşembe Hava Durumu 👇
26 Aralık Cuma Hava Durumu 👇
27 Aralık Cumartesi Hava Durumu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
28 Aralık Pazar Hava Durumu 👇
29 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın