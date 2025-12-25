onedio
25 Aralık Meteoroloji Hava Durumu: Yoğun Kar Yağışı Öncesi Son Gün

25 Aralık Meteoroloji Hava Durumu: Yoğun Kar Yağışı Öncesi Son Gün

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.12.2025 - 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarına göre Türkiye’de bugün yurdun batısı ve Karadeniz’de yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlar, Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı için vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalı. Türkiye, cuma günü itibarıyla ise yoğun kar yağışının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları düşecek ve 20’den fazla kentte kar yağışı meydana gelecek.

Türkiye’de sıcaklıklar bu yıl son kez mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Türkiye'de sıcaklıklar bu yıl son kez mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Bugün yağışlar; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Mersin’in batı kesimlerinde yağmur ve sağanak olarak etkili olacak.

Kar yağışı bugün ise Artvin ve Ardahan çevrelerinde yaşanacak.

Yarın 20’den fazla kentte kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Yarın 20'den fazla kentte kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Türkiye’de yarın Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisi altına girilecek. Hava sıcaklıkları hızla düşecek ve mevsim normallerinin altına inecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da birçok kentte kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. 27 Aralık Cumartesi ise kar yağışı görülecek illerin sayısı artacak. Hava sıcaklığının eksi değerlere düşeceği Marmara Bölgesi’nde de kar yağışı görülecek.

25 Aralık Perşembe Hava Durumu 👇

25 Aralık Perşembe Hava Durumu 👇

26 Aralık Cuma Hava Durumu 👇

26 Aralık Cuma Hava Durumu 👇

27 Aralık Cumartesi Hava Durumu 👇

27 Aralık Cumartesi Hava Durumu 👇
28 Aralık Pazar Hava Durumu 👇

28 Aralık Pazar Hava Durumu 👇

29 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇

29 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇

