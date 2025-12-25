onedio
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın Tutuklanması Durumunda Yerine Geçecek İsim Belli Oldu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın Tutuklanması Durumunda Yerine Geçecek İsim Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.12.2025 - 07:51 Son Güncelleme: 25.12.2025 - 09:32

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplandı. Saran'ın tutuklanması halinde görevi Başkanvekili Murat Salar'ın devralmasına karar verildi.

Kaynak: Sözcü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda Sadettin Saran’ın tutuklanması halinde izlenecek yol haritası belirlendi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine geçici olarak Başkanvekili Murat Salar’ın geçmesi kararlaştırıldı. 

Daha sonra yaşanacak durumlara göre kulüp tüzüğündeki ilgili maddeler devreye sokulacak.

Murat Salar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın yeniden gözaltına alınması sonrası kulüp televizyonuna şu açıklamaları yaptı: 

'Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız.'

