article/comments
article/share
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Başkanlığı Düşecek mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 09:53

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testin pozitif çıktığı öğrenildi. Saç testinde “kokain” maddesi tespit edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, mahkemeden hüküm giymesi halinde tüzüğe göre Fenerbahçe Başkanlığı düşecek.

Kaynak: Sözcü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermişti.

Savcılık tarafından uyuşturucu testi yapılan Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde testin pozitif çıktığı öğrenildi. 

Sözcü’de yer alan habere göre, testin pozitif çıkmasının ardından Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Başkanlığı da riske girdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’nün İkinci Bölüm 6. maddesinin (b) bendinde şu ifadeler yer alıyor:

“Ertelenmiş veya kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler hariç olmak üzere; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, erteleme ve seçenek yaptırıma çevirme kararı verilmeksizin; tehdit, şantaj, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar, kasten öldürme, işkence ve eziyet, nefret ve ayrımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanma için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olanlar üye olamaz.”

Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Başkanlığı düşecek mi?

Testi pozitif çıkan Sadettin Saran hakkında açılan davanın sonucuna göre başkanlık durumu da belli olacak. Sadettin Saran’ın, mahkemeden uyuşturucu nedeniyle ceza alması halinde başkanlığı düşecek.

