Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Başkanlığı Düşecek mi?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testin pozitif çıktığı öğrenildi. Saç testinde “kokain” maddesi tespit edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, mahkemeden hüküm giymesi halinde tüzüğe göre Fenerbahçe Başkanlığı düşecek.
Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermişti.
Sadettin Saran’ın Fenerbahçe Başkanlığı düşecek mi?
