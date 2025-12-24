onedio
Fransa Mahkemelerinden Türkiye'ye Vize Konusunda Sevindiren Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 22:40

Fransa’da bir mahkeme, evraklarını eksiksiz sunan Türk vatandaşlarına verilen vize retlerinin hukuka uygun olmadığına karar verdi. Kararda, başvuru sahiplerinin Türkiye ile bağlarının güçlü olduğuna özellikle dikkat çekildi.

Mahkeme vize reddini hukuka aykırı buldu.

Mahkeme somut delil yok dedi.

Kararda; uçak biletleri, yüksek teminatlı seyahat sigortası, resmi davet mektubu ve yeterli maddi imkânların eksiksiz biçimde sunulduğu belirtildi. Mahkeme, başvuru sahiplerinin Türkiye ile bağlarının güçlü olduğuna dikkat çekerken, “geri dönmeme ihtimali” ve “göç riski” gerekçelerinin somut kanıtlarla desteklenmediğini vurguladı.

Fransa dosyada kendisini savunmadı ve emsal karara imza atıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın dosyaya ilişkin herhangi bir savunma sunmaması da ret kararını zayıflatan unsurlar arasında gösterildi. Mahkeme kararı, benzer gerekçelerle vize reddiyle karşılaşan Türk vatandaşları açısından emsal niteliği taşıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
