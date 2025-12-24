Fenerbahçe, Gözaltına Alınan Sadettin Saran'la İlgili Destek Açıklaması Yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan duyuruda, Saran’ın devam eden bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ilgili makamlarca yürütüldüğü vurgulanırken, kulüp çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Sadettin Saran’ın süreci sağduyu ve metanetle atlatacağına inandıklarını kaydederken, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile kulüp ve Saran’ın avukatlarının süreç boyunca başkana eşlik ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.