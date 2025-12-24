onedio
article/comments
Fenerbahçe, Gözaltına Alınan Sadettin Saran'la İlgili Destek Açıklaması Yaptı

Fenerbahçe, Gözaltına Alınan Sadettin Saran'la İlgili Destek Açıklaması Yaptı

Hakan Karakoca
24.12.2025 - 20:20
24.12.2025 - 20:20

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran akşam saatlerinde gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verilmişti. 

Olayla ilgili Fenerbahçe'den resmi bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, Sadettin Saran'ın gözaltına alınışıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Sadettin Saran'ın gözaltına alınışıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan duyuruda, Saran’ın devam eden bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başkanlık makamından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ilgili makamlarca yürütüldüğü vurgulanırken, kulüp çalışmalarının kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Sadettin Saran’ın süreci sağduyu ve metanetle atlatacağına inandıklarını kaydederken, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile kulüp ve Saran’ın avukatlarının süreç boyunca başkana eşlik ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
