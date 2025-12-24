onedio
Fenerbahçe'nin İlk Transferi Samsunspor'un Yıldızı Musaba Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 18:18

Fenerbahçe, Samsunspor formasıyla dikkat çeken Anthony Musaba transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini karşılayarak transferi bitirmeye hazırlanıyor. Musaba ile yapılan görüşmelerde tarafların maaş konusunda da anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’den alacağı yıllık ücret de netlik kazandı.

Serbest kalma maddesi devreye girecek.

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak ilk hamlesini Anthony Musaba için atıyor. Sarı-lacivertli ekip, Hollandalı kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına vararak transferde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Sezon başında Samsunspor’a imza atan ve performansıyla kısa sürede öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin radarına girmişti. Yönetim, Musaba’nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanarak transferi sonuçlandırmayı planlıyor.

Yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak.

Öte yandan Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’den kazanacağı yıllık ücret de netleşti. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcuya sezon başına 1,3 milyon euro maaş ödeyecek. Transfer kapsamında Fenerbahçe, Musaba’nın sözleşmesinde yer alan 5,7 milyon euroluk serbest kalma bedelini Samsunspor’a verecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ise 4,5 yıllık uzun vadeli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.

