Fenerbahçe'nin İlk Transferi Samsunspor'un Yıldızı Musaba Oluyor

Öte yandan Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’den kazanacağı yıllık ücret de netleşti. Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcuya sezon başına 1,3 milyon euro maaş ödeyecek. Transfer kapsamında Fenerbahçe, Musaba’nın sözleşmesinde yer alan 5,7 milyon euroluk serbest kalma bedelini Samsunspor’a verecek. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla ise 4,5 yıllık uzun vadeli bir anlaşma sağlandığı belirtildi.