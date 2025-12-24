Fenerbahçe'nin İlk Transferi Samsunspor'un Yıldızı Musaba Oluyor
Fenerbahçe, Samsunspor formasıyla dikkat çeken Anthony Musaba transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini karşılayarak transferi bitirmeye hazırlanıyor. Musaba ile yapılan görüşmelerde tarafların maaş konusunda da anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe’den alacağı yıllık ücret de netlik kazandı.
Serbest kalma maddesi devreye girecek.
Yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak.
