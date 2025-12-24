onedio
Acun Ilıcalı Hull City’nin Son Durumunu Anlattı: “Premier Lig’e yükselirsek ‘Çılgın Acun’u Görecekler”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 16:41

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün açıkladığı zarar ve artan borç yükü sonrası ortaya çıkan endişelere son noktayı koydu. İngiliz ekibi için bugüne dek servet değerinde bir harcama yaptığını belirten Acun Ilıcalı, borçların bankalara değil şahsına ait olduğunu vurgulayarak Premier Lig hedefleri için gözünü kararttığının mesajını verdi. Acun Ilıcalı açıklamasında “Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığımı düşünüyorum ve güçlü bir takımımız olduğu için bundan mutluyum. Eğer Premier Lig'e yükselirsek, beni izleyin! Taraftarların benim ne kadar çılgın olduğumu zaten bildiklerinden eminim ama Premier Lig’e yükselirsek gerçek çılgın adamı görecekler!” dedi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün son mali raporlarının ardından oluşan soru işaretlerini gidermek ve gelecek planlarını paylaşmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün vergi öncesi 10,2 milyon sterlin zarar ettiğinin duyurulması ve toplam borç yükünün 41,7 milyon sterline ulaştığının belirtilmesi üzerine konuşan Ilıcalı, taraftarların yüreğine su serpen mesajlar verdi. Ünlü iş insanı, kulübün üzerinde görünen borç yükünün herhangi bir risk taşımadığının altını çizdi. Söz konusu borçlanmanın banka kredileriyle değil, tamamen kendi şahsi finansmanıyla gerçekleştiğini belirten Ilıcalı, bu durumun kulüp için bir tehlike arz etmediğini ifade etti. Takımını çok sevdiğini ve bu yatırımları yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ilıcalı, şu ana kadar kulübün başarısı için cebinden yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını açıkladı.

Play-off potasına girmek ve üst ligi zorlamak için ciddi harcamaların şart olduğunu vurgulayan Hull City’nin patronu, rekabetçi bir kadro kurmanın maliyetli bir iş olduğunu hatırlattı. Premier Lig hayalinden asla vazgeçmediğini belirten Ilıcalı, bu hedefe ulaştıklarında yapacaklarının sınırının olmadığını, taraftarların asıl o zaman gerçek 'çılgın' Acun'u göreceklerini iddia etti.

Mali sürdürülebilirlik adına atılacak yeni adımlardan da bahseden Ilıcalı, kulüp bütçesinde dengeyi sağlamak zorunda olduklarını belirtti. Bu kapsamda maaş bütçesinde 3-4 milyon sterlinlik bir kesintiye gidilmesinin planlandığını aktaran Ilıcalı, bu açığın oyuncu satışlarıyla kapatılabileceğini söyledi. İki yıl öncesine kıyasla ellerinde çok daha değerli bir oyuncu portföyü bulunduğuna dikkat çeken Ilıcalı; Charlie Hughes, Eliot Matazo, Muhammed Belloumi ve Liam Millar gibi isimlerin kulüp için önemli birer ekonomik varlık haline geldiğini sözlerine ekledi.

