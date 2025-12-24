Acun Ilıcalı Hull City’nin Son Durumunu Anlattı: “Premier Lig’e yükselirsek ‘Çılgın Acun’u Görecekler”
Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün açıkladığı zarar ve artan borç yükü sonrası ortaya çıkan endişelere son noktayı koydu. İngiliz ekibi için bugüne dek servet değerinde bir harcama yaptığını belirten Acun Ilıcalı, borçların bankalara değil şahsına ait olduğunu vurgulayarak Premier Lig hedefleri için gözünü kararttığının mesajını verdi. Acun Ilıcalı açıklamasında “Şu ana kadar yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığımı düşünüyorum ve güçlü bir takımımız olduğu için bundan mutluyum. Eğer Premier Lig'e yükselirsek, beni izleyin! Taraftarların benim ne kadar çılgın olduğumu zaten bildiklerinden eminim ama Premier Lig’e yükselirsek gerçek çılgın adamı görecekler!” dedi.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün son mali raporlarının ardından oluşan soru işaretlerini gidermek ve gelecek planlarını paylaşmak üzere önemli açıklamalarda bulundu.
