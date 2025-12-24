Acun Ilıcalı Hull City’nin Son Durumunu Anlattı: “Premier Lig’e yükselirsek ‘Çılgın Acun’u Görecekler”

Kulübün vergi öncesi 10,2 milyon sterlin zarar ettiğinin duyurulması ve toplam borç yükünün 41,7 milyon sterline ulaştığının belirtilmesi üzerine konuşan Ilıcalı, taraftarların yüreğine su serpen mesajlar verdi. Ünlü iş insanı, kulübün üzerinde görünen borç yükünün herhangi bir risk taşımadığının altını çizdi. Söz konusu borçlanmanın banka kredileriyle değil, tamamen kendi şahsi finansmanıyla gerçekleştiğini belirten Ilıcalı, bu durumun kulüp için bir tehlike arz etmediğini ifade etti. Takımını çok sevdiğini ve bu yatırımları yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ilıcalı, şu ana kadar kulübün başarısı için cebinden yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını açıkladı.

Play-off potasına girmek ve üst ligi zorlamak için ciddi harcamaların şart olduğunu vurgulayan Hull City’nin patronu, rekabetçi bir kadro kurmanın maliyetli bir iş olduğunu hatırlattı. Premier Lig hayalinden asla vazgeçmediğini belirten Ilıcalı, bu hedefe ulaştıklarında yapacaklarının sınırının olmadığını, taraftarların asıl o zaman gerçek 'çılgın' Acun'u göreceklerini iddia etti.

Mali sürdürülebilirlik adına atılacak yeni adımlardan da bahseden Ilıcalı, kulüp bütçesinde dengeyi sağlamak zorunda olduklarını belirtti. Bu kapsamda maaş bütçesinde 3-4 milyon sterlinlik bir kesintiye gidilmesinin planlandığını aktaran Ilıcalı, bu açığın oyuncu satışlarıyla kapatılabileceğini söyledi. İki yıl öncesine kıyasla ellerinde çok daha değerli bir oyuncu portföyü bulunduğuna dikkat çeken Ilıcalı; Charlie Hughes, Eliot Matazo, Muhammed Belloumi ve Liam Millar gibi isimlerin kulüp için önemli birer ekonomik varlık haline geldiğini sözlerine ekledi.