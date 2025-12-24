onedio
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran'a "Gereğini Yap" Çağrısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.12.2025 - 11:53

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adli Tıp’ta hazırlanan raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Başkan Sadettin Saran ise yaptığı açıklamada, adı geçen maddeleri hiçbir şekilde kullanmadığını ve test sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın pozitif sonuçları sonrasında ise Lube Ayar ve Fatih Portakal gibi Fenerbahçeli olmalarıyla da bilinen gazetecilerden istifa çağrısı geldi. Ayrıca gazeteci Barış Yarkadaş da Sadettin Saran’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Spiker ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermişti.

Sadettin Saran, savcılık ifadesi sonrasında yurt dışına çıkış yasağı almış ve test için örnek vermişti. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Saran’ın saçından alınan örneklerde yasaklı maddeye rastlandığı savcılığa bildirilmişti.

Sadettin Saran ise yaptığı açıklamada, adı geçen maddeleri hiçbir şekilde kullanmadığını söylemiş ve sonuçlara itiraz edeceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe tüzüğüne göre, Başkan Sadettin Saran’ın mahkemeden ceza alması durumunda başkanlığı da düşecek.

Ancak bazı isimler, mahkeme sonucunu beklemeden Sadettin Saran için istifa çağrısında bulundu.

Lube Ayar’ın paylaşımı

Tedirginliğini ve ifadesini görünce testin negatif çıkması yönündeki umudum pek kalmamıştı. Yine de çok üzgünüm. Kendisine yönelik onur kırıcı linç kampanyasına karşı her türlü direniriz, orası ayrı. Ama Sadettin Saran (camiayı daha fazla yıpratmadan ve bize söyletmeden) kendisi gereğini yapmalı.

Fatih Portakal’ın paylaşımı

Saran’a yapılan testlerden birinde maddeye rastlandığı belirtilmiş. O da ben böyle bir maddeyi kullanmadım, hatta görmedim diyor. Yurt dışında test yaptıracakmış. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe’yi rahatlatması açısından bir daha savcıya gitmeden görevi 2. başkana bırakmalı.

Barış Yarkadaş’ın açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
