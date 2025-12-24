Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Sadettin Saran'a "Gereğini Yap" Çağrısı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Adli Tıp’ta hazırlanan raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Başkan Sadettin Saran ise yaptığı açıklamada, adı geçen maddeleri hiçbir şekilde kullanmadığını ve test sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın pozitif sonuçları sonrasında ise Lube Ayar ve Fatih Portakal gibi Fenerbahçeli olmalarıyla da bilinen gazetecilerden istifa çağrısı geldi. Ayrıca gazeteci Barış Yarkadaş da Sadettin Saran’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Spiker ve medya çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermişti.
