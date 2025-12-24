onedio
İsmail Saymaz Açıkladı: Sadettin Saran ’Kokain Kullanmadım’ Dedi! Fenerbahçe Başkanlığından İstifa Edecek mi?

İsmail Saymaz Açıkladı: Sadettin Saran 'Kokain Kullanmadım' Dedi! Fenerbahçe Başkanlığından İstifa Edecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.12.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 24.12.2025 - 11:06

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın başkanlıkla ilgili kararını verdiği öğrenildi. İsmail Saymaz yaptığı açıklamada Sadettin Saran’ın şu an için istifa düşünmediğini adli tıp raporuna da itiraz edeceğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık tarafından uyuşturucu testi yapılan Sadettin Saran’ın saçından alınan örneklerde testin pozitif çıkmasının ardından gözler Saran'a çevrilmişti.

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kararı da belli oldu. İsmail Saymaz'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacağını ve istifa etmeyeceğini yakın çevresine açıkladı.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın kararını açıkladı.

Saymaz, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sadettin Saran’ın çevresinden edindiğim bilgiye göre: Fenerbahçe Başkanı henüz ifade için savcılığa davet edilmedi. Saran, kokain kullandığı iddiasını reddediyor. Avukatları Adli Tıp raporuna itiraz edecek. Saran, şimdilik istifayı düşünmüyor. Gün içinde açıklama yapacak.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
