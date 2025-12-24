Testi Pozitif Çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan İlk Açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi. Saran, 'Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saran, Instagram hesabından bir açıklama yaparak "Hayatım boyunca kullanmadım" dedi. Saran'ın açıklaması şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın