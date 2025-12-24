onedio
article/comments
article/share
Testi Pozitif Çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan İlk Açıklama

Testi Pozitif Çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.12.2025 - 11:01

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi. Saran, 'Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Uyuşurucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Sadettin Saran'ın test sonuçları belli oldu. İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Saran, Instagram hesabından bir açıklama yaparak "Hayatım boyunca kullanmadım" dedi. Saran'ın açıklaması şöyle:

Saran, Instagram hesabından bir açıklama yaparak "Hayatım boyunca kullanmadım" dedi. Saran'ın açıklaması şöyle:

'Kamuoyuna Duyuru

Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.

Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.

Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.

Öte yandan, hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait olduğu belirtilen bilgilerin, test sonucunun çıktığı iddia edilen sabahın ilk saatlerinden itibaren eş zamanlı ve koordineli bir şekilde bazı mecralarda yayımlanmış olması ayrıca dikkatle değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
